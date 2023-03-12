Kulis: 'AKP'de isimlerin yarısı değişir'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde yapılması planlanan seçim kararını onayladı. Erdoğan’ın kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararlar da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gelişmeler sonrası partiler de milletvekili listesi hazırlıklarına başladı. Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre seçmenin ‘değişim beklediğini’ belirten AKP kurmayları, yeni listelerde mevcut isimlerin en az yüzde 50’sinin değişebileceğini söyledi.

MHP’yle ortak liste konusunda henüz son noktanın konulmadığını belirten kurmaylar, “Karar verdiğimizde MHP ile anlaşmamız 3 dakika sürer” dedi.