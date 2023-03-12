Cumhur İttifakı'ndan ortak liste sinyali

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçim yapılmasına ilişkin kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gözlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) çalışmalara başladı. YSK’nin 60 günlük takvimi içinde seçmen listelerinin askıya çıkarılması, Cumhurbaşkanı adaylarının başvuruları, ittifak protokollerinin sunulması, milletvekili aday listelerinin teslimi gibi bir dizi kritik başlık adım adım ilerleyecek.

Seçime 63 gün kalmışken ittifaklar da seçime nasıl gireceklerinin yolunu arıyor. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı yarışının yanı sıra Meclis seçimlerinde de çoğunluğu sağlamak için büyük bir mücadele yürütülecek.

Ortak lise gündemde

Tüm ittifaklar yeni kanun dolayısıyla belli illerde ortak listeyi tartışıyor. Bu süreçte Cumhur İttifakı’nın atacağı adım da merak konusu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı altında ama ayrı milletvekili listeleriyle seçime giren AKP ve MHP bugün ortak listeyi konuşuyor. MHP’de bu durum için, “İlk tercihimiz değil ama birleşik pusula, tek liste, bazı illerde ortak liste gibi seçenekler milletvekili sayısını artıracak, Meclis çoğunluğunu almak için fayda sağlayacaksa bunu düşünürüz tabii. Göz göre göre neden kaybedelim. Ortak liste sürpriz olmayacak” deniliyor.