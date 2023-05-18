Kulis: AKP Temmuz'daki asgari ücret zammını seçim öncesi açıklayabilir

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs öncesinde, Temmuz'da geçerli olacak asgari ücret zammının açıklanabileceği iddia edildi.

Ekonomim'in haberine göre iktidar kanadı ikinci turun çantada keklik olmadığının bilincinde. Bu yüzden yeni seçime 10 gün kala propaganda döneminde yeni ekonomik vaatlerle seçmenin karşısına çıkacak.

'Geçerlilik tarihi Temmuz olsa bile seviyesi seçim öncesi ilan edilebilir'

Kulislerde bu süreçte ücretli kesime ve çiftçilere hangi mesajların verileceği konuşulduğu belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"Seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte belirsizlikten şikayetçi olan iş dünyası şimdi de asgari ücretin 28 Mayıs’tan önce belirlenip belirlenmemesine takılmış durumda. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinden önce asgari ücretin temmuz ayında yeniden ele alınacağını belirtse de kulislerde geçerlilik tarihi temmuz ayı olsa bile seviyesinin seçim öncesi ilan edilebileceği konuşuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimden önce katıldığı bir TV programında asgari ücretin 500 dolara karşılık gelen bir seviyede belirleneceğini söylemişti."