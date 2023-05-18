Seçime 10 gün kala Erdoğan’ın masasına konulan üç notu açıkladı

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, seçime 10 gün kala AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına konulan üç notu yazdı, kalan süreçte de Erdoğan'ın söylemini bu şekilde devam ettireceğini aktardı.

Erkin'in yazısından bir bölüm şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde duran notlarda 14 Mayıs'a giden süreçte izlenecek yol haritası danışmanlar tarafından kendisine iletildi. Son bir hafta için yapılan bir çalışmaydı bu!

Erdoğan'ın önündeki notlara bakalım. Neden mi? 10 gün boyunca kampanyayı bu şekilde yürütecekler de ondan! Muhalefet de mutlaka bu bakış açısını görmeli.

Masadaki ilk not: “14 Mayıs seçimleri ve tam bağımsızlık süreci, Türkiye'nin coğrafi bütünlüğü ve siyasi birliği üzerinden verilecek mesajların dozunun artması.”

Masadaki ikinci not: “Türkiye İktidarı ne demek? Türkiye iktidarı kazanırsa kimler kazanacak kimler kaybedecek?” Bu sorular üzerinden konuşma metinleri hazırlandı ve Türkiye'nin istikrar üzerinden yürümesi gereğinin altı çizildi.

Masadaki üçüncü not: Erdoğan'ın konuşmalarında, muhalefete yapılan sık sık “Bunlar seçkinci, biz halkın sesiyiz” cümlesiyle mesaj verildi. Sosyolojik anlamda halkı anlayan lider imajı üzerinden kampanya sürdü."