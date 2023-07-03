Kulis: 18 ilçe başkanı Kaftancıoğlu'ndan habersiz İmamoğlu ile görüştü

CHP'de "değişim" tartışmaları sürerken kulisler de hareketlendi. Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, 18 ilçe başkanının CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bilgisi dışında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile toplantı yaptıklarını, Kaftancıoğlu'nun ise bu görüşmeden rahatsız olduğunu öne sürdü.

15 Haziran'da yapılan toplantıdan 2 gün sonra Kaftancıoğlu ile ilçe başkanları Kadıköy'de bir araya geldi. Görüşmeye CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün katılmadı ve Düzgün bu toplantıdan günler sonra ilçe başkanlığı görevinden alındı.

Kaftancıoğlu'na yakın bir isim ise, "Düzgün hakkında 3 yıldır devam eden şikayetler vardı. İki ilçe başkan yardımcısının şikayeti var. Toplantı yapıldı ve görevden alınmasına karar verildi" dedi.