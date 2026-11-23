İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında can kaybı 2’ye yükseldi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak’taki binada dün saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavi gören 26 yaşındaki Berkay E.’nin de hayatını kaybetmesiyle yangındaki can kaybı 2’ye yükseldi. Hastaneye kaldırılanlardan 4’ünün taburcu edildiği, tedavisi süren 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sığınak alanı 11 stüdyo daireye bölünmüş

Yangının ardından binada yapılan incelemelerde dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Binanın bodrum katında sığınak olarak ayrılması gereken alanın bölünerek 11 stüdyo daireye dönüştürüldüğü öğrenildi.

Bodrum kattaki dairelerde yaşayanların yangın sırasında dumandan etkilendiği belirtildi. Binanın çevresindeki esnaf da bodrum katta dairelerin bulunduğunu ve burada çoğunlukla bekar kişilerin kaldığını anlattı.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, söz konusu daireleri kiralayan emlakçının bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı bodrum katta çalışma yürütüyor.

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