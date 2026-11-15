Beykoz Çubuklu'da kentsel dönüşüm tepkisi: 'Hak kaybına hayır'

İstanbul Beykoz'da Çubuklu Mahallesi Rezerv Alanı B Bölgesi'nde yaşayan yurttaşlar, kentsel dönüşüm sürecinde yaşadıkları sorunları anlattı.

TKP Beykoz İlçe Örgütü'nün heyeti ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, bölgedeki dönüşüm süreci, tahliye kararları ve hak sahiplerinin talepleri ele alındı.

2852 ada üzerindeki 1, 2 ve 3 numaralı parseller ile 2854 ada üzerindeki 6, 10 ve 11 numaralı parselleri kapsayan bölgede yaşayan yurttaşlar, yıllardır yaşadıkları mahalleden hak kaybına uğramadan ayrılmak ve dönüşümün kendi tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini istiyor.

Mahalle sakinleri, en az 40-50 yıldır bölgede yaşadıklarını, üç kuşaktır aynı evlerde büyüdüklerini belirterek yıllar boyunca altyapı sorunlarıyla mücadele ettiklerini anlattı. 2011 yılında başladığını öğrendikleri sürecin 2018'de rezerv alan ilanıyla gündeme geldiğini belirten yurttaşlar, aradan geçen yıllara rağmen imar çalışmalarının tamamlanmadığını ifade etti.

Çubuklu'da yurttaşlar haklarını ve geleceklerini savunuyor. Seslerini duyurmak, emekçilerin ve halkın mücadelesini gündeme taşımak için soL'a abone olun.

'Kentsel dönüşüme karşı değiliz, haklarımızı korumak istiyoruz'

Mahalle sakinleri, güvenli ve sağlıklı konutlarda yaşamak istediklerini, kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını vurguluyor. Ancak dönüşümün hak sahiplerinin koşullarını ve tercihlerini gözeten bir sözleşme çerçevesinde yürütülmesini talep ediyor.

Bu kapsamda bir firmayla anlaşma sağladıklarını belirten yurttaşlar, kendi hukukçularının hazırladığı sözleşme ve teknik şartname üzerinden sürecin yürütülmesini istiyor. Firmanın taleplerini kabul eden bir sözleşme sunduğunu ve çok sayıda hak sahibiyle anlaşma yaptığını aktaran mahalle sakinleri, belediye ve bakanlıkla yaptıkları görüşmelerde ise kendi koşullarına ilişkin somut bir yanıt alamadıklarını söylüyor.

Mahalle sakinleri, belediyeye kendi sözleşmelerini sunduklarını ve bu koşulları kabul eden bir firma bulunduğunu ilettiklerini belirtiyor. Buna karşın taleplerinin nasıl karşılanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadığını ifade eden yurttaşlar, belediyenin görüşmeye ilişkin kamuoyuna sunduğu görüntülerin de görüşmenin içeriğini doğru yansıtmadığını savunuyor.

7 milyon liraya varan ödeme gündemde

Dönüşüm sürecinin sonunda mevcut hak sahiplerinin bölgede yaşamaya devam edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunu belirten yurttaşlar, kendilerine 7 milyon liraya varan ödemeler çıkarılabildiğini aktarıyor. Özellikle emeklilerin ve dar gelirli yurttaşların bu tutarları karşılamasının mümkün olmadığını vurgulayan mahalle sakinleri, yeni konutların özellikleri, inşaatın başlangıç tarihi ve teslim koşulları hakkında açık bilgi istiyor.

Yurttaşlar, 6A maddesi kapsamında yürütülen işlemlerle daha önce imzalanan dönüşüm sözleşmelerinin geçersiz kılınmaya çalışıldığını da belirtiyor. Mahalle sakinlerinin aktardığına göre, 194 noter sözleşmesi ve 56 ön protokolle çok sayıda hak sahibi kendi iradesiyle anlaşma yaptı. Buna rağmen bu anlaşmaların neden geçersiz sayılmak istendiği sorusuna yanıt bekleniyor.

20 Kasım için bildirilen tahliye kararının durdurulduğunu aktaran mahalle sakinleri, bundan sonraki sürecin belediye ve bakanlığın atacağı adımlara göre şekilleneceğini ifade ediyor.

'Tahliye ve 6A uygulaması iptal edilsin'

Mahalle sakinleri, yetkililere ilettikleri taleplerde öncelikle tahliye işlemlerinin ve 6A maddesi uygulamasının iptal edilmesini istiyor. Kış koşullarında çocukları, yaşlıları ve aileleriyle birlikte apar topar evlerinden ayrılmak istemediklerini belirten yurttaşlar, tahliye sürecine ilişkin taleplerine yazılı ve açık yanıt verilmesini talep ediyor.

Yurttaşlar ayrıca kendi seçtikleri firmanın sürece dahil edilmesini, firmanın mali yeterliliğinin ve iş bitirme kapasitesinin denetlenmesini öneriyor. İhale sürecinin koşullarının mevcut sözleşme ve hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda düzenlenmesini isteyen mahalle sakinleri, kendi iradeleriyle seçtikleri firmanın işi tamamlamasının önünün açılmasını istiyor.

Tahliye nedeniyle evlerini boşaltan mahalle sakinlerine kira ve taşınma yardımı yapılması için muvafakatname imzalama koşulu getirildiğini de belirten yurttaşlar, bu koşulun hangi yasal dayanağa dayandığının açıklanmasını bekliyor. 20 Kasım sonrasında evlerini boşaltacak olanların yardımlardan yararlanamayacağı yönündeki ifadelerin de açıklığa kavuşturulmasını istiyorlar.

Mahalle sakinleri, 2018'de rezerv alan ilan edilen bölgede imar durumunun neden 2026 yılına kadar kesinleştirilmediğini, 6A maddesinin hangi hukuki dayanakla uygulandığını ve hak sahiplerinin daha önce imzaladığı sözleşmelerin neden geçersiz kılınmak istendiğini soruyor.

Çubuklu sakinleri, amaçlarının dönüşümü engellemek değil, haklarını koruyarak uzlaşmak olduğunu vurgulayarak yetkililere şu çağrıda bulunuyor:

"Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Güvenli evlerde yaşamak, haklarımızı bilmek, tercihimizi kullanabilmek ve ailelerimizi mağdur etmeden taşınmak istiyoruz. 509 hanenin geleceği söz konusu. Bizi dinleyin, sorularımıza cevap verin ve taleplerimizi değerlendirin."

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