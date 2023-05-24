Kübra Par'dan savunma: Cümle düşüktü o yüzden okumadım

Bakan Kurum'u konuk eden Kübra Par'a, basın sözcüsü yoluyla mesaj gönderdiğini söyleyen cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Par'ın gönderilen mesajın yalnızca ilk bölümünü okuduğunu aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, “14 Mayıs’tan önce PKK’ya neden terör örgütü demediniz” diye eleştirdiği Kemal Kılıçdaroğlu, danışmanı aracılığıyla Kübra Par’a mesaj gönderdi. Par, mesajda Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Elli sefer söyledim, bir daha söylüyorum. Meydanlarda söyledim, televizyonlarda, gazetelerde söyledim, PKK terör örgütüdür” sözlerinin yer aldığı bölümü okudu.

Ancak Par, mesajın, “Sayın bakan, terörden medet umuyorsa, 2019’da Öcalan’dan mektup getirip mektubun ‘HDP’nin çizgisindeki vahim sapmayı tespit ettiğini’ söyleyenlere yorum yapsın” kısmını okumadı.

Kılıçdaroğlu, dün katıldığı Habertürk yayınında Par’ı mesajı yarım okumasından dolayı eleştirerek şunları kaydetti:

“Buradan gönderdiğimiz bir yanıtta ikinci bölümünü, ikinci cümleyi okumadı, neden okumadı? Okuması lazımdı. Gazeteci, gazeteciliği tam yapmalı. Eğer bir yanıt gönderiyorsa, yanıtın bir bölümünü okuyup, iktidarı rahatsız edecek diğer bölümünü okumuyorsa doğru değil.”

Kübra Par’dan açıklama

Par, Twitter’dan bu konuda yaptığı açıklamada bunun ‘bir yanlış anlama’ olduğunu savunarak, mesajın diğer yarısını ‘cümle düşüklüğü’ olduğu için okumadığını iddia etti.

Par, şunları söyledi: