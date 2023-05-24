Kılıçdaroğlu'ndan Kübra Par'a eleştiri: 'Gazeteci, gazeteciliği tam yapmalı'

Gazeteci Kübra Par'ı eleştiren Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Par'ın sunuculuğunu yaptığı programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yanıt gönderdiğini ancak Par'ın yanıtın ikinci kısmını okumadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu bu akşam Habertürk'te canlı yayın konuğu oldu. Gün içerisinde Habertürk'te Kurum'u konuk eden Kübra Par'a, basın sözcüsü yoluyla mesaj gönderdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Par'ın gönderilen mesajın yalnızca ilk bölümünü okuduğunu aktardı.

Kılıçdaroğlu: İkinci bölümü okumadı

Kübra Par, Murat Kurum'u konuk ettiği programda, CHP'nin montajlı reklam filmine ilişkin Kılıçdaroğlu'nun yanıtını okudu. Par, "Kemal Kılıçdaroğlu 6 Şubat 2018'de '50 sefer söyledim bir daha söylüyorum, meydanlarda söyledim, televizyonlarda söyledim, gazetelerde, her yerde söyledim PKK terör örgütür.' Bu açıklamayı göndermişler" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ise, yanıtın ikinci kısmını Kübra Par'ın okumadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Par'ı eleştirdiği konuşmasında, "Buradan gönderdiğimiz bir yanıtta ikinci bölümünü, ikinci cümleyi okumadı, neden okumadı? Okuması lazımdı. Gazeteci, gazeteciliği tam yapmalı. Eğer bir yanıt gönderiyorsa, yanıtın bir bölümünü okuyup, iktidarı rahatsız edecek diğer bölümünü okumuyorsa doğru değil. Kübra Hanım'a söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Okumadığı kısmı sosyal medya üzerinden paylaştı

Kılıçdaroğlu tarafından yanıtının ikinci kısmı okunmadığı için eleştirilen Kübra Par, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kılıçdaroğlu'nın basın sözcüsü Ömer Topsakal'dan gelen yanıtı paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun basın sözcüsü Ömer Topsakal tarafından iletilen mesajın devamında şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Cümle çok açık. Sayın Bakan, terörden medet umuyorsa, 2019'da Öcalan'dan mektup getirip, o mektubun 'HDP'nin çizgisindeki vahim sapmayı tespit ettiğini' söyleyenlere yorum yapsın."