Küba’ya saldırı tehditlerinin ortasında: ABD yarın Venezuela’da tatbikat yapacak!

Venezuela hükümeti ABD’ye topraklarında tatbikat yapma izni verdiğini açıkladı.

"Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti" imzasıyla yayımlanan açıklamaya göre ABD güçleri yarın (23 Mayıs Cumartesi günü) başkent Karakas üzerinde kontrollü uçuşlar gerçekleştirecek ve ABD Büyükelçiliği tesislerine iniş operasyonları yapacak.

Açıklamada ABD’nin Karakas Büyükelçiliği’nin talebi doğrultusunda hükümetin Cumartesi günü “düzenli diplomatik güvenlik ve koruma protokollerinin bir parçası olarak, olası tıbbi durumlar veya acil durumlara karşı bir tahliye tatbikatı yapılmasına izin verdiği” duyuruldu.

Tatbikat kapsamında iki hava aracının Karakas üzerinde kontrollü uçuşlar gerçekleştireceği ve ABD Büyükelçiliği tesislerine iniş operasyonları yapacağı, “tahliye tatbikatı ve acil durum müdahalesi”ne dair faaliyetlere Venezuela Kızılhaçı'nın da katılacağı açıklandı.

Hükümetin açıklamasında “Bu bilgi, Venezuela halkının doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla zamanında sunulmaktadır. Bu faaliyete ilişkin tüm koordinasyon süreçleri, Dışişleri Bakanlığı Protokol, Muafiyetler ve Ayrıcalıklar Müdürlüğü aracılığıyla yürütülmüştür” denildi.

