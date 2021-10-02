Kübalıların yüzde 95'e yakını en az bir doz Covid-19 aşısı oldu

Küba nüfusunun tamamının yüzde 94,6'sı Perşembe günü itibariyle az bir doz koronavirüs aşısı aldı. Ülke nüfusunun tamamının yüzde 46,4'üyse üç doz aşı olarak aşı programını tamamlamış durumda.

28 Eylül 2021'in sonunda, Küba'nın toplam nüfusunun yüzde 82,8'i en az ilk doz Covid-19 aşısını almıştı.

Küba, Latin Amerika'da nüfusunun en yüksek oranda en az bir doz aşı yaptırdığı ilk ülke olmanın yanı sıra, kendi aşıları ile pediatrik yaşlarda anti-viral bağışıklama kampanyasıyla dünyada öncü konumunda. Sadece 20 gün içinde, 2 ila 18 yaş arasındaki 1,6 milyondan fazla çocuk aşı programlarına şimdiden başladı.

Küba İlaç, Ekipman ve Tıbbi Cihazların Devlet Kontrolü Merkezi (Cecmed), Havana ve Cienfuegos'ta 530 reşit olmayan çocuğu kapsayacak bir çalışma olan Küba Soberana Plus aşısının nekahat dönemindeki çocuklar için klinik denemesinin başlangıcını onayladı.

30 Eylül itibariyla her yüz kişiye oranla günlük uygulanan aşı sayısı

Abdala aşısı ile Camagüey ilinde yürütülen Ismaelillo pediatrik klinik denemesi şimdiden sonuçlandırılmış durumda. Yakında bu popülasyona sağlanacak acil durumlarda kullanım için yetkilendirilmesi bekleniyor. Böylelikle Küba, çocuklar için iki aşı yaptırabilecek.

Küba, büyük ölçüde Soberana 02 ve Abdala olmak üzere kendi geliştirdiği ve ürettiği aşılarını kullandı. Cienfuegos'ta, Soberana 01 aşı adayı ile Soberana Centro'nunsa klinik deneyi devam ediyor.

Küba pandeminin başından beri 882 bin 477 koronavirüs vakası kaydederken ülkede hastalıktana kaynaklı 7 bin 486 kişi yaşamını yitirdi.