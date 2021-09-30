Küba, Latin Amerika'da en yüksek aşılama oranına sahip ülke konumunda

Küba Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 11 milyon 180 bin kişiden 9 milyon 48 bin 689'unun en az bir doz Covid-19 aşısı oldu.

Verilere göre 6 milyon 293 bin 860 kişi yani tüm nüfusun yüzde 56'sı iki doz aşı aldı, 5 milyon 19 bin 799 kişiyse üç doz aşı oldu.

Küba bu verilerle Latin Amerika içerisinde nüfusunu en fazla aşılayan ülke oldu.

Tüm Amerika kıtasındaki en az aşı uygulanan ülkeyse, 43 bin kişinin sadece bir doz aşılandığı Haiti oldu. Bu ülke nüfusunun yüzde 0,4'üne bedel.

Küba, büyük ölçüde Soberana 02 ve Abdala olmak üzere kendi geliştirdiği ve ürettiği aşılarını kullandı.

Pandeminin başlangıcından bu yana Küba'da koronavirüs kaynaklı 7 bin 330 ölüm yaşadı ve ölüm oranı yüzde 0,84 olarak kaydedildi. Bu küresel ortalama olan yüzde 2,05'inin altında ve Amerika kıtasındaki yüzde 2,46'lık ortalamanın çok altında.

28 Eylül itibariyla her yüz kişiye oranla günlük uygulanan aşı sayısı