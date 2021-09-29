Küba: Milyon dolarlık silah harcamaları, aşılamadaki eşitsizliğin olduğu bu dönemde utanç verici

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada küresel silah harcamalarındaki artışa dikkat çekti

Covid-19 pandemisinin küresel düzeyde kriz üretmeye devam ettiğine işaret eden Rodriguez, ABD ve müttefiklerinin bu dönemde daha saldırgan nükleer doktrinler geliştirdiğini ve caydırıcılığı artırmak adı altında cephaneleri modernize ederek genişlettiğini vurguladı.

Milyon dolarlık silah harcamalarının, Covid-19 aşısına erişimdeki eşitsizliğin görüldüğü bu dönemde bir utanç olduğunu söyleyen Rodriguez, BM verilerine göre dünya genelinde 800 milyondan fazla insanın açlık ölecek durumda olduğunu ve 2021'de 130 milyon insanın aşırı yoksul duruma düşeceğini belirtti.

Rodriguez, dünyada şu anda 13 bin 859 nükleer silah bulunduğuna, bunların 3 bin 825'inin konuşlandırılmış olduğuna ve 2 binin operasyona hazır duruma getirildiğine işaret ederken, iki atom bombası kullanarak suç işlemiş olan ABD'nin kullanıma hazır olan silahlara en fazla sahip ülke olduğunu kaydetti.

Rodriguez, "Küba, Bağlantısızlar Hareketi'yle birlikte nükleer silahların yasaklanması ve tamamen ortadan kaldırılmasını kararlılıkla ve sistematik bir şekilde talep etti. Nükleer silahların yasaklanması, silahsızlanma alanında en öncelikli konu olmaya devam etmeli. Aynı zamanda, nükleer enerji ve buna bağlı uygulamaların geliştirilmesi barışçıl bir şekilde kullanılması hakkını yeniden doğruluyoruz" diye konuştu.

Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın evrenselleşmesi yönünde çağrı yapan Rodriguez, "Bu anlaşma, bu silahların yalnızca insanlık dışı, ahlak dışı ve etik olarak savunulamaz karakterine değil, aynı zamanda yasa dışı olan doğasına işaret ediyor. Küba, bunu doğrulayan beşinci ülke olmasının, yoğun nüfuslu bir bölgede ilk Nükleer silahlardan arındırılmış bölge olmasının ve dünyada kendini Barış Bölgesi ilan eden ilk ülke olmasının gururunu yaşıyor" dedi.

Rodriguez, "Küba Devrimi'nin komutanı Fidel Castro Ruz'un ifade ettiği gibi diyorum ki: 'Silahların, tehditkar sözlerin ve baskıların sesi uluslararası arenada susturulmalı. Dünyanın sorunlarının nükleer silahlarla çözüleceğine dönük bu kadar ilüzyon yeter'" diyerek sözlerini sonlandırdı.