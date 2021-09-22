Küba'dan Biden'ın BM'deki konuşmasına tepki: Ahlaki yetkisi yok!

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, ABD Başkanı Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi.

Rodríguez Twitter'dan yaptığı açıklamada Biden yönetiminin BM'de barış, onur ya da kalkınma lehine herhangi bir çabayı teşvik edecek hiçbir ahlaki yetkisi olmadığını söyledi.

President Biden administration has no moral authority to promote any initiative at UN to mobilize a genuine effort by international community in favor of peace human, dignity and development.#UNGA — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 21, 2021

Rodríguez "Başkan Biden yönetimi dünyayı ona boyun eğenler ile kendi egemenlik hakkını onurla savunanlar arasında ayırma çabasıyla herkes için sonuçları olacak ciddi bir hata yapıyor" dedi.

Biden'ın önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın yanlış ve tehlikeli dış politikasını kurnazca uyguladığını belirten Küba Dışişleri Bakanı, mevcut ABD hükümetinin bu politikanın uluslararası barış ve istikrara verdiği zarar ve ciddi sonuçlardan aynı derecede sorumlu olduğunu vurguladı.

Rodríguez "Başkan Biden, ABD'nin 'arka bahçesi'ndeki en büyük tehdidin kendi topraklarında yayılan siyasi kutuplaşma ve köktencilik olduğunu çok iyi biliyor. Ve bölge için bu, emperyalist Monroe Doktrini'dir" dedi.

ABD Küba ablukasında Covid-19'u müttefik olarak tanımladı

Kübalı bakan "Trump yönetimi Covid-19'u Küba'ya karşı acımasız ablukasında bir müttefik olarak tanımlamıştı ve pandemi boyunca 60 yeni yaptırım eklemişti. Bunu uygulamaya devam eden Başkan Biden'ın Covid-19'un tüm halklara etkisinden dolayı kaygı duyduğunu iddia etmesi hayret verici" dedi.

Biden dünkü konuşmasında ABD'nin Afganistan'dan çekildikten sonra artık savaşta olmadığını ileri sürmüş ve "sonu gelmeyen savaş"ın yerini "sonu gelmeyen diplomasi"ye bıraktığını iddia etmiş ve BM gibi "çok taraflı" kuruluşlarla işbirliği halinde çalışacaklarını kaydetmişti. Biden Covid-19 nedeniyle ölen her ulustan 4,5 milyondan fazla insan için yas tuttuklarını söylemişti.