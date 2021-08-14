ABD'den Küba'yı hedef alan yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Küba halkını ve hükümetini hedef alan politikanın parçası olarak yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD’li Bakan sosyal medya hesabından “Bugün, rejimin Temmuz ayında barışçıl protestoculara uyguladığı baskıyı yürütmekle görevli Küba Komünist Partisi'nin iç güvenlik birimlerine yaptırım uyguluyoruz. Küba hükümetinin insan hakları ihlallerine karşı hesap verebilirliği desteklemeye devam edeceğiz.” mesajını paylaştı.

ABD en son olarak Küba ve ABD arasındaki internet dahil iletişim kanallarını yasaklayarak Kübalılar için interneti fiili olarak sansürlemiş oldu.

Küba Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Başkanı Andrea M. Gacki'nin açıklamalarına göre, Beyaz Saray bu kez iki İçişleri Bakanlığı yetkilisini ve "Kızıl Bereliler" olarak bilinen Devrimci Silahlı Kuvvetler’in (FAR) özel bir birimi hedef aldı.

Bu, Biden yönetiminin, Küba hükümeti tarafından adada iç istikrarsızlığı kışkırtma planlarının bir parçası olarak bu tür Kararlar yayınladığı üçüncü vaka.

Yaptırımların hedef aldıkları neler?

Cuma günü açıklanan yaptırımlar, Küba İçişleri Bakanlığı'ndan Romarico Vidal Sotomayor ve Pedro Orlando Martínez'in yanı sıra FAR'ın Önleme Birliklerini hedef alıyor.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Twitter hesabında, “ABD'nin Küba İçişleri Bakanlığı görevlilerine ve FAR Birliklerine yönelik fırsatçı yaptırımlarını reddediyorum. Bu tür önlemler, manipülasyona alışmış bir hükümetin çifte standartlarını yansıtıyor ve ablukayı sürdürmek için yalanların devamı.” dedi.

Yaptırımlar neyi kapsıyor?

ABD’nin “Küresel Magnitsky Yasası” uyarınca, Kübalıların varlıkları dondurulacak ve ABD’ye seyahat edemeleri yasaklanacak. Hedef alınan kişiler ABD’nin kara listesi olan Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) listesine dahil edildiler.

ABD benzer bir şekilde geçtiğimiz günlerde OFAC, Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanı, Kolordu General Alvaro Lopez Miera ve Darphane Ulusal Özel Tugayı'na da yaptırım uyguladı.

Yaptımlara Kübalılar nasıl bakıyor?

Küba makamları bu kısıtlamaları pratik açıdan âlâkasız buluyor. Ancak yaptırımların siyasi olarak sonuçları var, çünkü bunlar Washington tarafından teşvik edilen ve hatta üçüncü ülkelere Küba'ya karşı tavır almaları için baskı yapan saldırgan tırmanışın bir parçası.

ABD Başkanlığı’nı devraldıktan yaklaşık yedi ay sonra Biden, Donald Trump'ın görev süresi boyunca kabul edilen ve altmış yıldır Küba halkını boğmaya çalışan tek taraflı kuşatmayı pekiştiren 243 zorlayıcı yaptırımı yürürlükte tutmaya devam ediyor.

ABD’nin Demokrat Başkanı, seçim kampanyası sırasında ada ulusuna yönelik politikada bir değişiklik sözü vermesine rağmen, iktidara gelmesinin ardından Trump'tan bile daha sert bir tutum takınmaya başladı.