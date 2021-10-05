Kübalı gazeteci Marta Rojas yaşamını yitirdi

Küba'da 1997 yılında José Martí Ulusal Gazetecilik Ödülü'nü alan ve Vietnam Savaşı'nda savaş muhabirliği yapan gazeteci yazar Marta Rojas dün kalp krizi nedeniyle 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Küba Halk Güçleri Ulusal Meclisi, Rojas'ın ölümünün ardından bir taziye mesajı yayınladı.

Meclisin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rojas'ın yaşamı ve çalışmalarının daima Devrim'le bağı olacak" denilerek Rojas'ın ailesi, dostları, çalışma arkadaşları ve uzun yıllar çalıştığı Granma gazetesine taziye mesajı iletildi.

Ülkenin gazeteci sendikaları ve kuruluşları da, Rojas'ın ölümü nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Küba'da Ulusal Emek Kahramanı unvanına sahip olan Marta Rojas, 17 Mayıs 1931'de Santiago de Cuba'da doğdu. Havana'da gazetecilik okuyan Rojas, Vietnam Savaşı sırasında ilk Kübalı ve Latin Amerikalı savaş muhabiri oldu. Aynı zamanda bir yazar olan Rojas, 6 romanın yanı sıra anı kitapları da yazdı.