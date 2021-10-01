Kübalı bilim insanı dang humması üzerine araştırması nedeniyle ödül aldı

Pedro Kourí Tropikal Tıp Enstitüsü'nde (IPK) Bilim Doktoru ve Araştırma, Teşhis ve Referans Direktörü olan María Guadalupe Guzmán, L'Oréal-Unesco Kadın Ödülü'nün beş kazananından biri oldu.

Ödül her coğrafi bölge için bir tane veriliyor.

Kübalı bulaşıcı hastalıklar uzmanı, dang humması üzerine yaptığı araştırma nedeniyle 2022 ödülüne layık görüldü.

BM'nin çocuk ajansı olan UNESCO, Guzmán'ın bu hastalığın patogenezi, semptomlarının tedavisi ve önlenmesi konusundaki öncü çalışmalarıyla öne çıktığını vurguladı.

Dang, her yıl dünya çapında 50 ila 100 milyon insanı etkileyen, esas olarak intertropikal bölgelerde bulunan bir hastalıktır.

'Çalışmanın ödülü bilime adanmış bir yaşam'

Dr. María Guadalupe Guzmán Perşembe günü yaptığı açıklamada, çalışmalarının ödülünün Küba'nın tanınması ve bilime adanmış bir yaşam olduğunu söyledi.

Doktor Prensa Latina'ya verdiği demeçte, "Dünyada yaşam boyu bilim yapan tüm kadınlar arasında, UNESCO tarafından seçilen beş kadından biri olmak inanılmaz" dedi.

'Ödül Küba Devrimi'ne, olmasaydı bugün olduğum bilim insanı olamazdım'

Guzmán, "Bu ödül aynı zamanda Küba Devrimi'ne; bilimi kalkınmanın merkezine koyma ve insanların sağlığını iyileştirme açısından devrimci proje olmasaydı bugün olduğum bilim insanı olamazdım" diye ekledi.

Küba doktoruna ek olarak, ödülün diğer sahipleri ABD'li biyokimyacı Katalin Kariko (Kuzey Amerika), Çinli sinirbilim uzmanı Hailan Hu (Asya Pasifik), Ruandalı profesör Agnès Binagwaho (Afrika ve Arap Devletleri) ve İspanyol embriyoloji uzmanı María Ángela Nieto (Avrupa) oldu.

1998'den beri UNESCO, Fransız kozmetik şirketi L'Oréal'le işbirliği içinde, yaşam bilimlerine ve çevreye olağanüstü katkılarda bulunan kadın araştırmacılara ödül veriyor.

Bilim insanı Guzmán, Pan Amerikan ve Dünya Sağlık Örgütlerinin Dang ve Kontrolü Çalışmaları için IPK İşbirliği Merkezi, Küba Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Derneği tarafından 1 Ekim'de toplanan 'Dang Humması ve diğer Arbovirüsler Üzerine Uluslararası Seminer'in 17. dönemine başkanlık ediyor. ve Halk Sağlığı Bakanlığı.

María Guadalupe Guzmán, viroloji ve özellikle dang ve arbovirüsler alanında 30 yılı aşkın araştırma deneyimine sahiptir. Küba ve Amerika'da arbovirüslerin virolojik teşhisi ve laboratuvar sürveyansının güçlendirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Uzman 300'den fazla bilimsel makale yayınlamıştır ve Küba'nın Halk Sağlığı Ansiklopedisi'nde dang humması ile ilgili bölümün yazarıdır.