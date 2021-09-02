Kübalı dünya rekortmeni koşucu Paralimpik Oyunları'nda altın madalya aldı

Kübalı sprinter Omara Durand, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen bu 16. Paralimpik Oyunları'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Durand, 11.49 saniyede 100 metre T12 (görme engelli) sınıfının finalini kazandı.

Bu Küba'nın bu yılki Paralimpik Oyunları'nda yedinci altın madalyası oldu.

Küba Spor Enstitüsü'nün resmi internet sitesine konuşan Durand, "Dünyanın en hızlı Paralimpik kadını olmaktan gurur duyuyorum. Bundan çok zevk alıyorum ve ilerlemek, bu statüyü sürdürmek için bana ilham veriyor" dedi.

29 yaşındaki Durand, rehberi Yunior Kindelán ile birlikte 12.03 saniyelik derecesiyle gümüş madalya almaya hak kazanan Ukraynalı Oksana Boturçuk'u ve 12.51 saniyeyle üçüncü gelen Çinli Liang Yanfen'i geride bıraktı.

Görme engelliler kategorisinde 100 ve 400 metrede dünya rekortmeni olan Omara Durand, 31 Ağustos'ta yapılan 400 metre testinde 52.58 saniyelik derecesiyle Ukraynalı Boturçuk'u (55.33) ve Venezuelalı Paola Perez Alejandra'yı (57.06) yenerek altın madalya kazandı.