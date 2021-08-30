Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk altın madalyanın sahibi oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yendi. Öztürk altın madalyanın sahibi oldu.

Abdullah Öztürk böylelikle 2016 Rio'daki unvanını koruyup üst üste ikinci kez paralimpik altın madalyası kazanmış oldu. Bu madalya ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin ilk altın madalyasını elde etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde de Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

24 Ağustos'ta başlayan 16. Tokyo 2020 Yaz Paralimpik Oyunları'na 13 branşta 87 sporcu ile katıldı. Sporcular şimdiye kadar Türkiye'ye 1 gümüş, 1 altın ve 7 bronz madalya kazandırdı.