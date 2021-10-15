Kübalı bilim insanı, DSÖ'nün koronavirüsün kökenini araştıran kuruluna katıldı

Bu ayın başında dang huması üzerine yaptığı çalışmalardan ötürü L'Oréal-Unesco Kadın Ödülü'nü kazanan María Guadalupe Guzmán, Yeni Patojenlerin Kökeni alanında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni Bilimsel Danışma Grubu'na katıldı.

Pedro Kourí Tropikal Tıp Enstitüsü'nde (IPK) Bilim Doktoru ve Araştırma, Teşhis ve Referans Direktörü olan Kübalı doktor María Guadalupe Guzmán diğer 25 bilim insanıyla birlikte, SARS-CoV-2 virüsünün nasıl oluştuğu ve Covid-19 ve diğer hastalıkların nedenini araştırmaya devam etme misyonunu yürütecek.

DSÖ'nün SAGO (Scientific Advisory Group, Bilimsel Danışma Grubu) ekibi, Brezilya, ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya, Çin ve Japonya'dan virologlar, epidemiyologlar ve diğer uzmanların yanı sıra Filipinler, Avustralya, Danimarka, Hindistan, Kamerun, Kamboçya gibi ülkelerden doktorlardan oluşuyor.

DSÖ bildirisi, uzmanların, ortaya çıkan ve yeniden ortaya çıkan patojenlerle ilgili geniş disiplin yelpazesini temsil etmek için kişisel kapasitelerinde hizmet edeceklerini duyurdu. Metinde, "Gönderilen başvuruların değerlendirilmesinde uygun bir uzmanlık dağılımı, coğrafi temsil ve cinsiyet dengesi sağlanmasına dikkat edildi" denildi.

Söz konusu bilim insanlarının çoğu, DSÖ tarafından sağlanan listeye göre Oxford Üniversitesi, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), İran'daki Pasteur Enstitüsü veya Brezilya Oswaldo Cruz Vakfı gibi kurumlarda çalışıyor.

Komite, diğer faaliyetlerin yanı sıra, kuruluştan uzmanların ve diğerlerinin bu yılın Şubat ayında Çin'e seyahat ettiği mevcut pandemiye neden olan koronavirüsün kökenini araştırmak için kuruldu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu gibi patojenlerin nereden geldiğini anlamak, salgın ve pandemik potansiyeli olan gelecekteki salgınlardan kaçınmak için çok önemlidir." dedi.

DSÖ, SARS-CoV-2 koronavirüsünün ortaya çıkacak olan son koronavirüs olmayacağını vurguladı.

Dr. María Guadalupe Guzmán, dang humması üzerine yaptığı araştırmalar nedeniyle 2022 yılında UNESCO Kadın ve Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Eğitim, bilim ve kültüre odaklanan BM kuruluşu UNESCO'ya göre Guzmán, her yıl dünya çapında 50 ila 100 milyon insanı enfekte eden ve çoğunlukla intertropik bölgelerde bulunan bir hastalık olan dang hummasını daha iyi anlamak için yaptığı öncü çalışmalarla dikkat çekiyor.

Guzmán, Fransız şirketi L'Oréal'le UNESCO'nun ortaklaşa verdiği söz konusu ödülün bu yılki coğrafi bölgelere göre beş kazanandan biriydi.