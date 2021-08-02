Küba'dan yangınlar nedeniyle taziye mesajı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, Türkiye'nin güneyinde süren orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı iletti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rodríguez, "Türkiye halkına ve hükümetine, ülkenin güneybatı bölgesini vuran orman yangınları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve felaketler için en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yaşamını yitirenlerin aileleri ve dostlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.
Sentidas condolencias al pueblo y gobierno turcos por la pérdida de vidas humanas y desastres ocasionados por los incendios forestales que azotan la región suroccidental del país, las cuales hacemos extensivas a los familiares y allegados de las víctimas. pic.twitter.com/u9CHUU5WX8— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 2, 2021