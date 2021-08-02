Küba'dan yangınlar nedeniyle taziye mesajı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, Türkiye'nin güneyinde süren orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rodríguez, "Türkiye halkına ve hükümetine, ülkenin güneybatı bölgesini vuran orman yangınları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve felaketler için en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yaşamını yitirenlerin aileleri ve dostlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.