Küba'dan Vietnam Devlet Başkanı'na José Martí nişanı

Vietnam Devlet Başkanı Nguyễn Xuân Phúc Küba ziyaretinin son gününde José Martí nişanıyla onurlandırıldı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "En yüksek nişanımız olan José Martí Nişanı'nı Vietnam Devlet Başkanı ve sevgili dostumuzun göğsüne takmak bir onurdu" dedi. Díaz-Canel Bermúdez Vietnam'ın Kübalılar için her zaman bir örnek ve ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Fue un honor poner nuestra más alta condecoración, la Orden "José Martí", sobre el pecho del Presidente vietnamita y entrañable amigo de #Cuba, Nguyen Xuan Phuc. #Vietnam fue y es ejemplo e inspiración para los cubanos en todos los tiempos. #PonleCorazón pic.twitter.com/uokxW3AxEx — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 20, 2021

Küba'ya resmi ziyaret kapsamında Cumartesi günü giden Vietnam Devlet Başkanı Nguyễn Xuân Phúc dün de Havana'da Ho Şi Minh anıtını ziyaret etmişti.

Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Covid-19'a karşı mücadele başta olmak üzere sağlık ve biyoteknoloji alanında işbirliğinin artırılmasının ele alındığı belirtildi.