Küba'dan Vietnam Devlet Başkanı'na José Martí nişanı

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Vietnam Devlet Başkanı Nguyễn Xuân Phúc'e ülkenin en yüksek nişanı olan José Martí nişanını sundu.

Dış Haberler

Vietnam Devlet Başkanı Nguyễn Xuân Phúc Küba ziyaretinin son gününde José Martí nişanıyla onurlandırıldı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "En yüksek nişanımız olan José Martí Nişanı'nı Vietnam Devlet Başkanı ve sevgili dostumuzun göğsüne takmak bir onurdu" dedi. Díaz-Canel Bermúdez Vietnam'ın Kübalılar için her zaman bir örnek ve ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Küba'ya resmi ziyaret kapsamında Cumartesi günü giden Vietnam Devlet Başkanı Nguyễn Xuân Phúc dün de Havana'da Ho Şi Minh anıtını ziyaret etmişti.

Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Covid-19'a karşı mücadele başta olmak üzere sağlık ve biyoteknoloji alanında işbirliğinin artırılmasının ele alındığı belirtildi.

Haber

Küba tüm çocukları koronavirüse karşı aşılayan ilk ülke oluyor