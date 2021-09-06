Küba tüm çocukları koronavirüse karşı aşılayan ilk ülke oluyor

Küba koronavirüse karşı 2 yaş üzeri tüm çocukların aşılanmasına başlayan ilk ülke oldu.

Covid-19'a karşı kendi aşılarını geliştiren sosyalist Küba'nın ilaç düzenleme kurumu CECMED, 3 Eylül'de Soberana 2 aşısının 2-11 yaş arasında kitlesel olarak uygulanması için acil kullanım onayı verdi.

Küba böylelikle 12 yaş altı çocukları da koronavirüse karşı yaygın olarak aşılayan ilk ülke olacak.

Finlay Aşı Enstitüsü tarafından geliştirilen Soberana aşısının çocuklar üzerinde yapılan klinik deneyleri Haziran ayında başlamıştı. Deneyler aşının bu yaş skalasında güvenli ve etkili olduğunu ortaya koydu.

Küba 15 Eylül'de 2 yaş ve üzeri çocukların aşılanmasına başlayacak.

12-18 yaş grubundaki çocukların aşılanmasına ise 5 Eylül'de başlandı.

Kübalı yetkililer 15 Kasım'a dek okul ve okul öncesi çağındaki tüm çocukların aşılanmasının tamamlanacağını duyurdu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada tüm nüfusun yüzde 92,6'sının Kasım ayına kadar üç doz aşılanmış olacağını duyurmuştu.

ABD ablukası ve pandemiye bağlı turizm gelirlerinin kaybı yüzünden Küba, salgına karşı mücadelede zorlu bir yazı geride bıraktı. Ülkede Haziran başında 1100 civarında olan yeni vaka sayısı geçen ay 10 bine yaklaşmıştı. 4 Eylül itibariyle Küba'da yeni vaka sayısı 6 bin 899 olarak kaydedildi.

Öte yandan Küba'da salgın döneminde kapitalist ülkelerdeki gibi aşı karşıtı, virüs inkarcılığı gibi düşünceler toplumda karşılık bulmadı.