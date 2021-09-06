Küba, ülke sınırlarını Kasım ayında açmaya başlıyor

Küba Turizm Bakanlığı, Covid-19 aşılamasına ilişkin takvim doğrultusunda ülke sınırlarının kademeli olarak açılması yönünde çalışmaların başlayacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, aşılama sürecindeki ilerlemenin, aşının kanıtlanmış etkinliğinin ve tüm nüfusun yüzde 90'ından fazlasının aşı takviminin Kasım ayında tamamlanacağı öngörüsü dikkate alınarak; 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren ülke sınırlarının kademeli olarak açılması için koşulların hazırlandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu tarihten itibaren yolcuların varışında uygulanan sağlık protokolleri daha esnek hale getirilecek. Bu süreçte semptomatik hastaların izlenmesine ve ateş ölçümüne odaklanılacak. Ayrıca, rastgele tanı testleri yapılacak, varışta PCR istenmeyecek ve yolcuların aşı sertifikası tanınacak.

Açıklamada, yerli turizminin de, her bölgenin epidemiyolojik göstergelerine göre kademeli olarak açılacağı kaydedildi.