Arjantin'den Küba'ya tıbbi malzeme bağışı

Arjantinli Beyaz Miğferler Komisyonu, Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla Küba'ya tıbbi malzeme bağışı gönderdi.

Arjantinli komisyon, bağış kapsamında Küba'ya 517 bin 600 şırınganın yanı sıra 31 bin iğne, 10 bin yüz maskesi, 10 bin cerrahi maske, 1000 ekran filmi, 2 bin tek kullanımlık ameliyat önlüğü gönderdi.

Bağışın, Arjantin Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın ortak misyonu kapsamında gönderildiği kaydedildi.

Bağışın gönderildiği uçağın, Küba'nın ardından depremzedelere yardım misyonu için Haiti'ye uçacağı bildirildi.