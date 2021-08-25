Küba, Vietnam'a aşı tedariği ve teknoloji transferine başlıyor

Vietnam Sağlık Bakanlığı, Küba'nın kendi ürettiği Covid-19 aşısı Abdala'dan büyük miktarlarda Vietnam'a tedarik edeceğini ve yıl sonuna kadar üretim teknolojisini de aktarmış olacağını açıkladı.

Salgının büyük bölümünde dünya için hastalıkla mücadelede en iyi örnek haline gelen Vietnam son bir kaç aydır enfeksiyon ve ölümlerde yüksek bir artışla karşı karşıya kalmış durumda.

Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, "Küba, Vietnam'a çok sayıda koronavirüs aşısı dozu ve bu yılın sonuna kadar teknoloji transferini desteklemek için bir ekip gönderecek." dedi.

Küba, üç dozluk Abdala aşısının koronavirüse karşı yüzde 92.28 etkili olduğunu açıklamıştı. Küba'nın bununla beraber başka koronavirüs aşıları da bulunuyor.

Vietnam şu ana kadar rekombinant DNA proteini ve mRNA aşı teknolojisi transferi için de anlaşmalar imzaladı ve ayrıca ABD'li Pfizer şirketi ile ülkede bir aşı tesisi bulma konusunda görüşüyor.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, ülkenin şimdiye kadar 23 milyondan fazla doz Covid-19 aşısı teğmin edebildiğini ve yıl sonuna kadar en az 50 milyon doz daha almayı beklediğini söyledi. Öte yandan bu sayı 96 buçuk milyonluk ülke nüfusuna oranla oldukça düşük bir değere işaret ediyor.