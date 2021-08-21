Küba iki koronavirüs aşısına daha acil kullanım onayı verdi

Küba'nın geliştirdiği iki Covid-19 aşısı daha ülkenin ilaç otoritesi CECMED'den acil kullanım onayı aldı.

Altı hafta önce Abdala aşısına acil kullanım onayı veren CECMED dün de iki dozluk Soberana 02 aşısı ile tek dozluk Soberana Plus acil kullanım onayı verdi.

Kübalı sağlık yetkilileri iki doz Soberana 02 ile üçüncü doz Soberana Plus'ın etkinliğinin klinik deneylerde yüzde 91,2 olarak görüldüğünü bildirdi. Abdala aşısının ise 3 dozunun 19-80 yaş arasındaki 48 bin kişide denendiği ve etkinliğinin yüzde 92 olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nun bölge referans merkezi olarak tanımladığı CECMED'in bölge çapında ilaçların kullanımına onay verme yetkisi bulunuyor.

Küba'da şimdiye kadar genişletilmiş klinik deneyler kapsamında 3 milyonun üzerinde kişi Abdala ve Soberana 02/Soberana Plus ile tamamen aşılanmış durumda.