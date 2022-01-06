Küba'dan turizm sektörünü hedef alan ABD'ye tepki

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Küba'nın turizm sektörünü hedef alan eylemlerini kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rodriguez, "ABD hükümetinin, Küba'da turizmin yeniden canlanmasına karşı yaptığı eylemler, ülkemizin bu sektörde elde edilen gelirlerin halkın çıkarları için kullanıldığı gerçeğini gizleme amacı taşıyor" açıklamasında bulundu.

ABD'li turizm şirketi Airbnb, Küba'da müşteri kabul ederek Küba'ya dönük yaptırımları deldiği gerekçesiyle ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi tarafından 91 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı. Ofis, şirketin Küba'ya seyahat eden ABD vatandaşlarından Beyaz Saray'ın belirlediği 12 turizm kategorisi dışında ödeme aldığını ifade etti.

Airbnb şirketi, 2015 yılında seyahat hizmetlerine Küba'yı da dahil etmişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde şirkete Küba'ya dönük faaliyet kısıtlamaları getirilmişti. Kısıtlamaları, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi de devam ettiriyor.