Küba Devrimi’nin 63. yıldönümü: Ankara'da Dengin Ceyhan piyano dinletisi

Küba Büyükelçiliği, Çankaya Belediyesi ve José Marti Küba Dostluk Derneği'nin ortak düzenlediği etkinlikte bugün Saat 19.00'da Ankara'da Küba Devrimi’nin 63. yıldönümü kutlanacak.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki etkinlikte piyanist Dengin Ceyhan piyano dinletisi gerçekleştirecek.

José Marti Küba Dostluk Derneği'nin daveti şöyle:

Değerli Küba Dostları,

Küba Devrimi’nin 63. yıldönümünü kutlamak üzere Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde buluşuyoruz.

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez’in katılımıyla gerçekleşecek olan kutlamamızda piyanist Dengin Ceyhan piyano dinletisi gerçekleştirecek.

İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde tüm dünyaya umut olan Küba Devriminin yıldönümü kutlamasında sizleri de aramızda görmek isteriz.

Yaşasın devrim; yaşasın sosyalizm!

Yaşasın Küba Devrimi!

Tarih: 6 Ocak 2022 Perşembe Saat 19.00

Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Adres: Kennedy Caddesi No:4 Kavaklıdere Çankaya / ANKARA

Dostlukla,

José Marti Küba Dostluk Derneği