Küba'dan paralı asker toplayan şebekeye operasyon: 17 gözaltı

Küba'da, Rusya için paralı asker toplayan suç örgütüyle bağlantılı 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Küba İçişleri Bakanlığı bu hafta başında Küba ve Rusya'da faaliyet gösteren ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına katılması için paralı asker toplayan şebekeyi dağıtmak için soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Bakanlıktan Albay Cesar Rodriguez bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yakalananlardan 14'ünün Rusya'da oturum izni ve yüklü para karşılığı paralı asker olduklarını itiraf ettiği, gözaltına alınan kişilerin yurtdışından yönlendirildiği, çoğunun sabıkalı ve ailelerinden bağımsız oldukları bildirildi.

Küba Başsavcılığı Cezai İşlemler Müdürlüğü'nün olaya ilişkin soruşturma başlattığı, bu tarz suçlar için ağır yaptırımlarda bulunulduğu kaydedildi.

'Küba'nın paralı askerliğe karşı duruşu net'

Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ülkenin Ukrayna'da devam eden savaşın bir parçası olmadığı belirtilerek, Küba'nın paralı asker ve insan kaçakçılığı yapanlara karşı etkili önlemler aldığı vurgulandı.

Küba Dışişleri Bakanlığı 5 Eylül'deki açıklamasında, Ukrayna'daki savaş için adada ve Avrasya ülkesinde paralı asker toplayan Rusya merkezli bir insan kaçakçılığı örgütünü tespit ettiğini duyurmuştu. Bakanlık Küba vatandaşlarının herhangi bir ülkeye karşı silahlı çatışmaya katılmadığını vurgulamıştı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'nın paralı askerliğe karşı kesin ve net bir duruşunun olduğunu kaydetti.