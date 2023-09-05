Küba: Kübalıları Rusya’daki savaşa asker olarak devşiren bir şebekeyi tespit ettik

Küba Dışişleri Bakanlığı, hem Rusya’daki yerleşik Kübalıları hem de adada yaşamakta olan Kübalıları Ukrayna’ya karşı savaşta Rus tarafında savaşa katılmaları için örgütlemeye çalışan bir insan kaçakçılığı şebekesini tespit ettiklerini ve etkisiz hale getirme çalışması yürüttüklerini duyurdu.

Küba, bu faaliyeti yürüten kimi kişilerin çabalarına darbe vurulduğunu ve haklarında yargı süreci başlatıldığını belirtti.

Açıklamada, “Küba düşmanları, ülkemizin imajını çarpıtma ve kategorik olarak reddettiğimiz bu gibi faaliyetlerin suç ortağıymış gibi gösterme çabasıyla kirli bilgiler yayıyor” denildi.

Küba Dışişleri Bakanlığı, Küba’nın paralı askerliğe tarihsel olarak karşı bir pozisyonu olduğunun ve Birleşmiş Milletler nezdinde paralı askerliğe karşı birçok girişimin altında imzası bulunduğunun altını çizdi.

Açıklamada, “Küba, Ukrayna’daki silahlı çatışmada taraf değildir” denildi ve Küba yurttaşlarının başka herhangi bir ülkeye karşı silah altına alınması için gösterilen çabalara şiddetle karşı çıkılacağı belirtildi.

1 Eylül Cuma günü ABD Miami'de yayın yapan American TeVe kanalı, üç Küba vatandaşının Ruslar tarafından Ukrayna'da savaşmak için örgütlendiklerine dair videolar yayınlamıştı. Kübalılardan ikisi zorla alıkonulduklarını iddia ederken, bir diğeri Rusya vatandaşlığı vaadiyle asker olarak yazıldığını ifade etmişti.