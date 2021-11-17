Küba'daki ABD güdümlü eylemlerin sözde örgütleyicisi ülkeyi terk etti

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından çağrıcılığı yapılan Küba'daki 'renkli devrim' girişiminin Havana'daki yüzü Yunior Garcia Küba'yı terketti.

AFP'ye konuşan bir İspanyol diplomat Garcia ve eşinin Madrid'e turist vizesiyle kabul edildiğini belirtti. 15 Kasım'da planlanan ABD güdümlü hükümet karşıtı eylemlere ülke çapında tek bir kişinin bile katılmaması üzerine batı basınında Garcia'nın 'kaybolduğu' iddia edilmişti. Ancak Garcia bu süreçte evinden 'yayın yapmaya' devam etmişti. Garcia'nın ayrıca havalimanına serbest bir şekilde gittiği görüldü.

Haftalar öncesinden ABD devlet organları ve basını tarafından yapılması için fiili çağrılarda bulunulan 15 Kasım hükümet karşıtı eylemlerin sözde 'örgütleyicisi' Yunior Garcia'nın daha öncesinde ABD'li terörist Ramon Saul Sanchez'le telefon görüşmeleri kamuoyuna sızmıştı.

Görüşmelerde aşırı sağcı terörist Ramon Saul Sanchez'in eylemlerin planlanmasında Garcia'ya yardım ettiği belli oluyordu. Sanchez ABD'nin Miami kentinde yaşayan bir paramiliter kuvvet komutanı. 30 bombalı saldırı ve Miami'yle New York'taki çeşitli suikastlere imza atan "Küba'nın Kurtuluşu Örgütü"nün yöneticisi olan Sanchez'in "Omega 7" adlı çetesi ABD'de faaliyet gösteren en aktif terörist gruplardan biri olarak kabul ediliyor.