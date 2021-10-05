Küba'da yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı

Küba'da 16 ila 18 yaşındaki öğrenciler, 9 aylık uzaktan eğitimin ardından okullarına döndü.

Ülkede yüz yüze eğitim, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Camagüey, ve Las Tunas haricindeki tüm illerde başladı. Yüz yüze eğitimin Las Tunas'ta 11 Ekim'de, Pinar del Rio, Sancti Spiritus ve Santa Cruz illerindeyse 18 Ekim'de başlayacağı belirtildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Eğitim Bakanı Ena Velasquez, yeni eğitim ve öğretim yılını kutlamak amacıyla başkent Havana'da yeni açılan Carlos Rafael Rodriguez Teknik Üniversite'nin törenine katıldı.

Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla birlikte 84 bin 500'e yakın lise son sınıf ve üniversite öğrencisinin okullara geri dönüğü kaydedildi.

Ülkede pediyatrik aşı programının çocuk nüfusunun büyük bölümünde tamamlanması nedeniyle aşı olmayan öğrencilerin de derslere katılabileceği belirtildi. Maske, hijyen ve kamusal alanlarda dezenfekte gibi tedbirlerinse devam edeceği bildirildi.

Küba'da öğrenciler, pandemi döneminde 2020-2021 öğretim yılını televizyondan uzaktan eğitimle geçirdi.

Küba'da ilköğretim sınıflarının da önümüzdeki aylarda açılması bekleniyor, Ülkede 2-18 yaş aralığındaki aşılama oranının Kasım ayı itibariyle yüzde 90'ı geçmesi bekleniyor.