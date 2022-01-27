Küba’da aşılama sonrası Covid’den çocuk ölümü olmadı

Küba'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Soberana 02 aşısının baş araştırmacılarından María Eugenia Toledo, ülkede 1 milyon 600 bin çocuğun 3 milyon 300 bin dozla aşılandığını, aşılamanın tamamlanmasından beri Covid-19'dan çocuk ölümü bildirilmediğini söyledi.

Soberana'nın 2 ile 18 yaş arası çocuklardaki bağışıklık etkisinin çok yüksek olduğuna işaret eden Toledo, aşılanmamış bir yetişkinin hastalığı asemptomatik olarak geçirme riskinin aşılanmış bir yetişkinden 2,2 kat fazla olduğunu, çocuklarda ise bu riskin 18,2 kat fazla olduğunu dile getirdi.

Toledo Küba pandemiyle ilk yüz yüze geldiğinde, bugün aşılama konusunda başardığı her şeye sahip olsaydı çocuklardaki vakaların yüzde 94,8'inin önlenmiş olacağını söyledi. Toledo çocukların aşılanmasına mümkün olan en kısa sürede başlayan ve tüm çocuklar aşılanmadan okulları açmayan Küba'nın bu açıdan uluslararası alanda öne çıktığını vurguladı.

Hastalığın bulaşmasında çocukların önemli bir rol oynadığına işaret eden Toledo, uzun yıllar çocuklar için aşılar üzerine çalışan Küba'nın bu açıdan deneyimli olduğunu dile getirdi.