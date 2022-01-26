Küba dar gelirli ülkelere 200 milyon doz aşı yardımı hedefini duyurdu

Finley Aşı Enstitüsü Genel Müdürü Dr Vicente Vérez Bencomo, Küba'nın aşı kıtılığı çeken ülkelere yönelik 200 milyon aşı yardımında bulunma hedefini duyurdu.

Salı Progressive International brifinginde konuşan Kübalı halk sağlığı yetkilileri ve bilim insanları aşı programlarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Brifingde, Kübalı yetkililer düşük gelirli ülkeler için Covid-19 aşısı dağıtımının yanı sıra bu ülkelerde üretim için mümkün olduğunda teknoloji transferi ve aşı dağıtımı için tıbbi kapasite ve eğitim oluşturmak için tıbbi ekiplerin genişletilmesi gibi hedefleri de duyurdu.

2020'nin ortalarında ilk koronavirüs aşıları kayıt edilmeye başlanırken günümüzde AB'deki yetişkinlerin yüzde 80'i tam aşılanmış ancak düşük gelirli ülkelerdeki insanların yalnızca yüzde 9,5'i tek doz aşı alabilmiş durumda. Aşı eşitsizliğinin önemli sebepleri arasında Batı ülkelerinin yaptığı aşı istifçiliğinin yanı sıra ortaya çıkan fiyat eşitsizliği de bulunuyor. Düşük gelirli ülkelerin hükümetlerinin Covid-19 aşıları için doz başına ortalama 6,88 dolar ödemeleri söz konusuyken Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısının dozlarını çoğu Avrupa ülkesinin ödediğinden 2,5 kat daha yüksek bir fiyata satın almak zorunda kaldı. Bangladeş ve Uganda da aşı için AB'den daha fazla para ödedi.

Daha fakir ülkelere sübvansiyonlu aşı tedarikini sağlamayı amaçlayan küresel aşı tedarik girişimi COVAX, defalarca hedeflerinin gerisinde kaldı ve Eylül 2021'de 2021 için beklenen aşı tedarikinde yüzde 25'lik bir azalma olduğunu açıkladı.

Küba, yakın zamanda Suriye ve St. Vincent ve Grenadinler de dahil olmak üzere Covid-19 aşıları konusunda yardım talep eden ülkelere karşılıksız bağış gönderdi. Buna ek olarak, Arjantin, İran, Venezuela, Vietnam ve Nikaragua gibi diğer ülkelerle doz ihraç etti ve teknoloji transferi anlaşmaları müzakere etti. Küba 15'ten fazla ülkeyle aşı üretimi ve teknoloji transferi konusuna görüşme halinde.

Küba'nın aşıları, protein antijenlerine dayalı bir protein alt birim teknoloji platformu kullanıyor; bu da, donma sıcaklıklarına ihtiyaç duymadıkları için büyük ölçeklerde üretilmesini ve saklanmasını kolaylaştırıyor.