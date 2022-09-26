Küba yeni 'Aile Yasası'na evet dedi

Küba'da dün düzenlenen referandumla halk yeni 'Aile Yasası'na evet dedi. Ailenin sevgi ve gönüllü birlikteliğe dayanmasına ve üyelerinin eşit haklara sahip olmasına vurgu yapan yasa, farklı evlilik biçimlerini de tanıyor ve eşit tutuyor.

Küba Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Alina Balseiro bugün yaptığı açıklamada Pazar günü düzenlenen referanduma 6 milyon 251 binden fazla kişinin katıldığını söyledi. Böylelikle seçime katılım yüzde 74,1 olurken, geçerli oyların yüzde 66'sından fazlasının yeni yasaya evet dediği belirtildi.

Söz konusu yasa hükümet tarafından önerilmiş ve referanduma sunulmuştu. “Aile Yasası" eşcinsel çiftlerin evlenmesinin ve çocuk evlat edinmesinin önünü açıyor.

Kapsamlı yasa aynı zamanda vekil gebeliklere, büyükanne ve büyükbabalar için torunlarla ilgili daha geniş haklara, yaşlıların korunmasına ve cinsiyete dayalı şiddete karşı önlemlerin alınmasına ilişkin bir dizi adım öngörüyor.