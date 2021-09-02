Küba ve Çin, Mikis Theodorakis'in ardından taziye mesajları yayınladı

Çin'in Yunanistan Büyükelçiliği'nin Perşembe günü sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda Mikis Theodorakis'in Çin'de çok sevildiği ve dünya çapında bir etkisi olduğu söylendi.

Büyükelçilik, 'Theodorakis Çin'de tanındı ve sevildi' diyerek "Çalışmaları ve fikirleri küresel bir etki yarattı ve Çin'de tanındı ve sevildi, ancak her zaman ikili ilişkilerin güçlendirilmesinden yana oldu" dedi.

Mesaj “Hatırası sonsuza kadar yaşasın” diye sonlandırıldı.

Μας λυπεί ιδιαίτερα η απώλεια του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη Μίκη Θεοδωράκη. Το έργο και οι ιδέες του έχουν παγκόσμια απήχηση και ήταν γνωστό & αγαπητό και στην #Κίνα, ενώ ήταν πάντα υπέρ της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων. Αιωνία του η μνήμη! #MikisTheodorakis pic.twitter.com/gODwK2Uhsa — Chinese Embassy in Greece (@Chinaemb_Hellas) September 2, 2021

Küba'nın Atina Büyükelçiliği'yse büyük müzisyenin ardından resmi internet sitesinde şu mesajı yayınladı: "Büyük müzisyen ve Küba'nın dostu Mikis Theodorakis vefat etti. Kendisi, Canto General (Pablo Neruda'nın Şiiri), Zorba ve müzikal dehasının savaş sonrası Yunanistan'ın kültürel rönesansına kesin olarak katkıda bulunduğu düşünülen diğer birçok başyapıt gibi sayısız başyapıtın bestecisiydi. Başkomutan Fidel Castro ve kahraman gerilla Ernesto Che Guevara'yla büyük bir dostluk kurmuştu." ifadelerini kullandı.