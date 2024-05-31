Küba ücretli doğum iznini 15 aya çıkardı

Küba'da Çarşamba günü yürürlüğe giren kararnameyle, çalışan annelerin doğum izni süresi 15 aya yükseltildi.

Küba’da bu izni yalnızca anneler kullanmak durumunda değil. Yeni düzenlemeyle evlat edinen veya koruyucu ailelik yapan ebeveynler de aynı izni kullanabilecek. Bu düzenleme, 2022 yılında yüzde 66,9 evet oyuyla kabul edilen yeni medeni kanunda tanımlandığı üzere eşcinsel çiftleri de kapsıyor.

Daha önceki kanunda doğum izni 12 aydı. 12 ayın ardından 3 aylık ücretsiz izin hakkı vardı. Yeni kararnamede devlet sektöründe çalışan ebeveynler için, çocuk 5 yaşına gelene kadar ücretsiz izni uzatma hakkı tanındı.

Eski kanunda 12 aylık doğum iznini yalnızca anne kullanmak zorunda değildi, çiftin kararına göre, bebeğin anneye bağımlılığının sona ermesinin ardından izni baba da kullanabiliyordu. Bu düzenleme, yeni kararnamede de korundu.

Türkiye'de yasanın tanıdığı süre 4 ay

Türkiye’de ise kamuda ve özel sektördeki ücretli doğum izni, doğumdan 2 öncesi ve doğumdan 2 ay sonrası olmak üzere toplam 4 ay uygulanıyor.

Öte yandan yasalara göre kamuda 2 yıla kadar, özel sektörde de 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor.

Ücretli ve ücretsiz olmak üzere izinler sadece doğum yapan anneleri kapsarken, söz konusu izinlerin özel sektörde genellikle yasaların tanıdığı süre kadar kullanılmasına izin verilmiyor.