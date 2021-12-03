Küba 'Omikron varyantı'na karşı aşılar üzerinde çalışıyor

Küba menşeli ilaç firmasının başkanı, biliminsanlarının yeni koronavirüs suşunun davranışıyla ilgili araştırmalar yaptığını söyledi.

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BioCubaFarma Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Küba biliminsanlarının yeni Covid-19 varyantıyla savaşmak için yeni aşılar geliştirmek için çalıştıklarını duyurdu.

BioCubaFarma'nın başkanı Eduardo Martinez, 1 Aralık Çarşamba günü, Kübalı biliminsanlarının yeni koronavirüs suşunun davranışıyla ilgili araştırmalar yaptığını ve bir an önce sonuca ulaşmak için çalıştıklarını belirtti.

Martinez, "Gerekirse kısa sürede [aşıyı] geliştireceğiz" dedi.

BioCubaFarma başkanı ayrıca takviye dozu da dahil olmak üzere aşı kampanyasına devam etmenin şu anda daha iyi bir strateji olduğunu ve virüsün yayılmasını önlemek ve kontrol etmek için hijyenik-sıhhi önlemleri sürdürmenin gerekli olduğunu belirtti.

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