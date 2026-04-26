Küba İçin Dayanışma Sergisi yarın Ankara'da başlıyor

Onlarca yıldır uyguladığı ablukaya rağmen Küba halkının iradesini kırmayı başaramayan ABD, ablukayı şiddetlendirme kararı aldı. Açık bir soykırım suçuna dönüşen bu adım karşısında Küba halkı direnirken, Küba dostları da dayanışmayı büyütüyor.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Görsel Sanatlar İnisiyatifi ve José Martí Küba Dostluk Derneği, Küba halkıyla dayanışmayı büyütmek amacıyla sergi düzenleme kararı almış ve şu çağrıda bulunmuştu:

"Bugün susmak, ablukayı normalleştirmektir. Bugün üretmek ve yan yana gelmek ise halkların iradesini büyütmektir. Sanatçılara, kolektiflere ve kültür emekçilerine çağrımızdır: Fırçanızı, objektifinizi, kaleminizi ve sözünüzü dayanışmadan yana kullanın."

Çeşitli alanlardan sanatçıların eserlerini bağışmasıyla düzenlenen "Küba İçin Dayanışma Sergisi", yarın Ankara'da açılıyor.

Detay Sanat Galerisi'nde düzenlenecek olan serginin açılış etkinliği saat 18.00'de başlayacak.

'Küba'ya güneş topluyoruz'

Öte yandan José Martí Küba Dostluk Derneği, geçtiğimiz günlerde ABD ablukası altındaki Küba için dayanışma kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, Küba’nın güneş enerjisi üretimini artırmak için sürdürdüğü seferberliğe omuz vermek amacıyla "Küba’ya Güneş Topluyoruz" sloganıyla yola çıkıldığı duyuruldu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) de Derneğin duyurusunun ardından yaptığı açıklamada “Türkiye Komünist Partisi olarak bu dayanışmayı büyütmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ediyor; tüm TKP üye ve gönüllülerini ve dostlarımızı bu çağrıya yanıt vermeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.