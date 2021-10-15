Küba Ekonomi Bakanı: Ülke kademeli bir toparlanma sürecine girdi

Küba Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil, ülkenin kademeli bir ekonomik toparlanma sürecinden geçtiğini söyledi ancak yanlış beklentiler yaratmaya karşı uyardı.

Ekonomi ve Planlama Bakanı, Küba'nın nakit sıkıntısı ve ABD ablukasının devam etmesi nedeniyle istisnai bir durumdan geçtiğini söyledi. Bakan, ABD'nin 45. Başkanı Donald J. Trump yönetiminin uyguladığı 243 zorlayıcı yaptırımın halen yürürlükte olduğunu hatırlattı.

TeleSUR'un aktardığı üzere basın toplantısında konuşan Bakan Gil, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) eksi yüzde 10,9'luk 2020 daralmasının üstesinden gelmenin zaman aldığını, çünkü esas olarak ABD'nin ekonomik ablukası ve Covid-19 pandemisi gibi koşulların ekonomiye zarar vermeye devam ettiğini açıkladı.

Ancak ekonomik aktivitenin durmadığını belirten Bakan, "Küba ve uluslararası durumun pasif gözlemcileri değiliz; hep çözüm aradık" dedi.

Bu bağlamda, hastaneye kaldırılan doğrulanmış Covid-19 vakalarının daha az sayıda olması ve aşılamadaki ilerleme göz önüne alındığında, ulusun ekonomik faaliyetlerin yeniden etkinleştirilmesini üstlendiğine dikkat çekti. Süreç, 15 Kasım'da bazı hizmetlerin ve uluslararası turizmin açılmasıyla başlıyor.

Küba tüm Amerik kıtalarında Covid-19'a karşı aşılanmanın en yüksek olduğu ülke konumunda. Ada ülkesi kendi geliştirdiği ve ürettiği koronavirüs aşılarını kullanırken bunu diğer ülkelere de dağıtıyor.

Kübalı bakan, ülkenin önde gelen ekonomik aktörü olan kamu şirketlerine ve özel sektöre uygulanan tedbirlerin, faaliyet olanaklarının genişletilmesi gibi serbest meslekte yapılan değişikliklerle somutlaştırılmasını da ekledi. Ayrıca, 162 mikro, küçük ve orta ölçekli işletmenin (MKOBİ) ve altı tarım dışı kooperatifin onaylandığını hatırlattı.

Gil, birçok özel işletmenin başlangıçta, yapısı bu yeni organizasyon biçimine işaret eden MKOBİ'ler haline geldiğini açıkladı. Dönüşüm sürecini "minimum bürokrasi ve maksimum çeviklik, şeffaflık ve Ekonomi Bakanlığı'nın başvuru sahiplerine karşı güveni" ile gerçekleştiğini belirtti.

Ancak, halihazırda yeni girişimlerden gelen MKOBİ'ler ve kooperatifler olduğunu belirterek, onaylanacak tutarda herhangi bir sınırlama olmadığını ve bildiri sunma çağrısının açık olduğunu ve süresinin dolmadığını açıkladı.

Başbakan yardımcısı, devlete ait şirketlere daha fazla özerklik sağlamak için alınan önlemlere de atıfta bulundu. Etkilerinin olumlu bir örneği olarak, 60'tan fazla işletmenin maaş skalası uygulamadan işçiler için ücretlendirme işlemlerine başlamasını gösterdi.

Bakan, ABD'nin ablukasına rağmen, üretim dokusunu çeşitlendirme, ekonomik aktörler ve diğer eylemler için daha esnek hale getirme aşamasında olduklarını söyledi. Bakan Gil ayrıca üretim ve tedarik seviyelerini nüfus için kademeli olarak iyileştirmekte olduklarını da ekledi.