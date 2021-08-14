Küba dostları Fidel’in 95. Doğum Yıldönümü’nü kutladı

Fidel’in 95. Doğum Yıldönümü başta Küba olmak üzere tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kutlandı.

Küba dostları, José Martí Küba Dostluk Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği etkinlikte, Küba Devrimi’nin tarihsel önderi Fidel Castro’nun 95. Doğum Yıldönümü’nü, Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nuñez ile Küba Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği’nin Ekonomi ve Ticaret İşleri’nden sorumlu elçisi Ileana Nuñez Mordoche’nin katılımıyla kutladılar.

José Martí Küba Dostluk Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği etkinlik, İstanbul Temsilcisi Çağlar Aykaç’ın “hoşgeldiniz” konuşması ile başladı.

Etkinlikte, Kübalı halk ozanı Carlos Puebla’nın “Ve işte Fidel geldi” adlı şarkısının Küba Devrimi’nden görüntülerin yer aldığı bir video ile izlenmesinin ardından, Fidel’in 2000 yılı 1 Mayıs’ında yaptığı ve bir bölümü “Devrim Kavramı” olarak adlandırılan pasaj, Fidel’in Devrim Meydanı’nda yaptığı konuşmanın orijinal videosundan izlendi.

Ardından, José Martí Küba Dostluk Derneği’nin, etkinlik için hazırladığı ve “Fidel’in düşüncesi: Sosyalizmin Vazgeçilmezliği” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, Fidel’in insanlığın kapitalizmden, emperyalizmden kurtuluşu için devrimci bir aklı yaratmaya muktedir olduğunu kanıtladığı ve “devrimsiz de olabileceği” fikrinin Fidel’in düşüncesine yabancı olduğu; Fidel’in bu düşünceye düşman olduğu, çünkü Fidel’in bütün yaşamı boyunca bu düşüncenin düşmana ait olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Daha sonra, “Nâzım Hikmet’in Küba Seyahati” belgeselinden, Nâzım’ın Fidel’e ve Küba halkına ilişkin izlenimlerini içeren bir bölümün izlendiği etkinliğe yapılan iki konuşma ile devam edildi.

Etkinlikte, José Martí Küba Dostluk Derneği İstanbul Temsilcisi Çağlar Aykaç, ABD ablukasını ve Küba’daki son gelişmeleri ele aldığı kapsamlı sunumunda, ABD’nin Küba’ya devrimin başından itibaren uyguladığı ablukanın soykırım niteliğinde olduğunu, Biden yönetiminin Trump’ın daha da sıkılaştırdığı ablukayı daha da sertleştirerek devam ettiğini, ABD emperyalizminin pandemiyi Küba Devrimi’ni ezmek için kullanmasının insanlık dışı bir tutum olduğunu vurguladı.

Çağlar Aykaç, Küba’da Temmuz ayında meydana gelen protesto gösterilerinin ABD tarafından kışkırtıldığını ve karşı devrimci bir amaçla kullanılmaya çalışıldığını belirttiği konuşmasında, devrimci Küba Hükümeti’nin ve Küba halkının, ablukanın ve pandeminin ortasında sosyalizmde, Fidel’in izinde yoluna kararlı olarak devam ettiğinin altını çizdi.

Aykaç, Türkiye’deki bütün Küba Dostları’nı, José Martí Küba Dostluk Derneği’ne üye olmaya, ablukaya karşı hep birlikte mücadele etmeye ve sosyalist Küba ile dayanışmaya davet etti.

Etkinliğin son konuşmacısı Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nuñez, başta ABD olmak üzere tüm emperyalist dünyada, Küba’ya karşı ciddi bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü ve ABD’nin abluka ve pandemiyi kullanarak, Küba’ya bir askeri müdahale fırsatı kolladığını belirterek, Fidel’in halkının silah elde devrimi savunmaya her zamankinden daha kararlı olduğunu, ve - Fidel’in kendi sözlerini aktararak – “Küba Devrimi’nin satılmayan ve satın alınamayan bir devrim olarak her zaman canlı kalacağını vurguladı.

Büyükelçi Amoros Nuñez, Küba halkının bugün Küba’da Fidel’i, “Yo Soy Fidel” (“Ben Fidel’im”) diyerek yaşatmaya devam ettiğini belirterek sonlandırdığı konuşmasını, Küba dostlarını “Ben Fidel’im” diyerek seslenmeye davet etti.

Fidel’in doğum günü kutlaması, Küba dostlarının “Yo Soy Fidel” seslenişleri ile ve Fidel için hazırlanan pastanın Küba Büyükelçisi’nin oğlu ve – bütün Kübalı çocuklar gibi – José Martí Öncüler Örgütü üyesi David Nuñez tarafından, “Cuba Si, Yankee No” sloganı eşliğinde kesilmesiyle sona erdi.