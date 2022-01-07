Küba dostları Ankara’da 63. yıl etkinliğinde buluştu

Küba Devrimi’nin 63. yılı, Küba Büyükelçiliği, Çankaya Belediyesi ve José Marti Küba Dostluk Derneği'nin ortak düzenlediği etkinlikte kutlandı.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, Küba dostlarının yanı sıra Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez ve piyanist Dengin Ceyhan da katıldı.

Etkinlikte Küba Dostluk Derneği adına söz alan Nahide Özkan, “Bugün burada Küba devriminin 63. Yılını kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yeryüzünün en genç devrimlerinden biri olan Küba devriminin yaşı artık neredeyse bir insan ömrüne ulaştı. Bu süre içinde insanlık tarihinin en güzel hikayelerinden birine imza attı Küba halkı. Beş yüz yıllık kanlı sömürge yönetiminin ardından ABD egemenliğine karşı onuruyla ayağa kalkarak kaderini ellerine aldı. Amerika kıtası Küba sayesinde ilk kez eşitliği, özgürlüğü tanıdı. Birlikte üretmeyi, kardeşçe bölüşmeyi tanıdı. Cehaleti el birliğiyle def etmeyi, bilimi, sanatı şevkle kucaklamayı tanıdı. Kendi ülkesinin sahibi olmayı, emperyalizme boyun eğmemeyi tanıdı. Dünya halklarıyla dayanışmayı, omuz omuza mücadeleyi tanıdı” ifadelerini kullandı.

'Küba Devrimi, genç nesillerin de devrimidir'

Özkan, sürekli olarak dillendirilen Küba sosyalizminin çökmekte olduğu haberlerine ilişkin “Halbuki Küba devriminin mirası yeni nesiller tarafından çoktan devralındı; Küba sosyalizmi uzun süredir yeni nesillerin omuzlarında yükseliyor” diyerek “Küba Devrimi’nin 63. yılında, pandemi döneminde, halkın devrimi olduğunu, yalnızca eski nesillerin değil, genç nesillerin de devrimi olduğunu bir kez daha ispat ettiğini” söyledi.

Nahide Özkan, sözlerini emperyalizmin pandemi süresince daha fazla yıkım, açlık ve sömürüye sebep olarak pandemiyi bir felakeye çevirdiği vurgularken Küba’nın halklara dayanışma elini uzatmakta asla çekinmedğini ifade etti.

Öte yandan Özkan, Küba Dostluk Derneği’nin Küba ile ilgili yaptığı kampanyaya da değinerek, “Derneğimiz Küba’nın pandemiyle mücadelesine mütevazı de olsa katkıda bulunmak için bir dayanışma kampanyası başlattı. Küba’nın aşılama faaliyetlerini desteklemek için oraya şırınga, eldiven ve maske yollayacağız. Onurlu Küba halkının yalnız olmadığını, emperyalizmin asla galip gelemeyeceğini bu topraklardan haykıracağız” ifadelerini kullandı.

'Kübalılar olarak neo-liberal modelin dayatılmasına karşı direniyoruz'

Etkinliğe katılan Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez ise yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek bu kutlamanın Küba Devrimi’ne karakterini veren yönlerinden, ilkelerinden vazgeçmeden ilerlemeye devam edeceğini yinelediğini gösterdiğini vurguladı.

Küba Büyükelçisi Núñez şöyle konuştu:

2021 dünya için olumsuz bir yıldı. Salgın, yeni bir varyantla dünyayı etkilemeye devam ediyor. Dünya halkları daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyarken tam tersi bir şekilde bencillik, israf, dayanışmadan yoksunluk, alçak gönüllülüğün ve sadeliğin yerini aldı.

Küba için ise, ABD yönetiminin Küba Devrimi'ni, daha fazla ablukayla, daha fazla yalan haberle, daha fazla kirli politikayla; "rejim değişikliğini", yıkımı ve şiddeti teşvik için daha fazla fonla kesin olarak boğma girişimi nedeniyle daha da karmaşıktı.

Ancak, ABD'nin emperyalist hegemonyasına karşı bir direniş örneği haline gelmiş olan kahraman ve muzaffer Devrimimizi sona erdirmeye yönelik tüm girişimler daha önce de olduğu gibi başarısızlıkla sonuçlandı.

Aksine, kendi aşılarımızı geliştirdik. Pediatrik popülasyon da dahil olmak üzere Küba nüfusunun %86,5'ini tam olarak aşılanmasını sağladık.

Biz Kübalılar, eşitsizliği, bencilliği, yoksulluğu, nefreti, güvensizliği, ayrımcılığı, şiddeti, adaletsizliği ve sermayedarların gücünü teşvik eden, tüm insanlığın haklarını garanti altına almaktan aciz olan neo-liberal modelin dayatılmasına karşı direniyoruz".

Etkinlikte daha sonra sahne alan piyanist Dengin Ceyhan ise bir piyano dinletisi gerçekleştirdi.