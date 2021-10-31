Küba ile dayanışma: Ablukaya hayır!

José Martí Küba Dostluk Derneği İstanbul Temsilciliği, 30 Ekim Cumartesi saat 14.00’te Maçka Parkı’nda, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez, Küba Cumhuriyeti Konsolosluk çalışanları ve Küba dostlarının katılımıyla, uluslararası Küba ile dayanışma hareketlerinin birlikte yürüttüğü 'Puentes De Amor - Sevgi Köprüleri' eyleminin İstanbul bacağını gerçekleştirdi.

Amerikalı aktivistler tarafından başlatılan 'Puentes de Amor' projesi , Küba’ya karşı 60 yılı aşkın süredir devam eden, insanlık suçu ve savaş eylemi olarak kabul edilen abluka yaptırımlarının sona ermesi için yapılan ve küresel bir boyut kazanan dayanışma eylemlerinin adı. Bu eylemlerin çıkış noktası ve ana destekçisi olan Küba asıllı Amerikalı Carlos Lazo, Prensa Latina haber ajansına yaptığı duyuruda 31 Ekim Pazar günü tüm dünyada ilgili dayanışma eylemlerinin düzenleneceğini aktardı.

Lazo ve diğer aktivistler Kübalı ailelere saygı gösterilmesini talep ediyor. Diğer başlıca talepler arasında Küba'ya havalelerin yeniden tesis edilmesi, konsolosluk hizmetlerinin yeniden açılması ve Havana'daki Washington büyükelçiliğinde aile birleşimi programının restorasyonunun gündeme alınması yer alıyor.

'Puentes de Amor' etkinlikleri çerçevesinde geçtiğimiz Temmuz ayında Miami'den Washington'a iki bin kilometreden fazla yürüyüş yapan aktivistler, daha sonra Beyaz Saray'ın önünde çok sayıda aktivistle bir araya gelmişti.

'Puentes De Amor - Sevgi Köprüleri' İstanbul eylemi, JMKDD İstanbul Temsilciliği’nin 'Puentes De Amor - Sevgi Köprüleri' projesinin açıklanması ile başladı. Ardından konuşmasını yapan Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez, Amerika Birleşik Devletleri’nin pandeminin yarattığı zorlukları da fırsat bilerek Küba’ya uyguladığı bu insanlık suçu niteliğindeki ablukanın daha da artmasını beklediklerini, bunun karşı devrimci bir boyut kazanmasının olasılık olduğunu ve bu baskı karşısında örgütlü Küba halkına ve Küba Cumhuriyeti Hükümeti’ne güvenlerinin tam olduğu belirtti.

'Puentes De Amor - Sevgi Köprüleri' eylemleri bugün de tüm dünyada gerçekleştirilmeye ve ‘Ablukaya Hayır!’ talebi yükseltilmeye devam edecek.