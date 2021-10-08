Küba, Afrika'yla ilişkilerini güçlendirmede ısrarlı

Küba Halk İktidarı Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo, bugün her iki halk adına Afrika'yla işbirliği ilişkilerini güçlendirme ihtiyacında ısrar etti.

Lazo, Küba ile 7. Afrika Kıtasal Dayanışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bilgi alışverişi, deneyim ve istişarelere dayalı olarak bu bölgelerin yasama organları arasında daha yakın ve daha dinamik bağlar kurulması çağrısında bulundu.

Esteban Lazo, etkinliğe katılanlara, ABD'nin Küba'ya karşı yaklaşık altmış yıldır uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ablukaya karşı mücadeleyi destekledikleri için teşekkür etti.

Meclis Başkanı, Küba'nın "derin tarihi, kültürel, dayanışma ve kardeşlik bağlarıyla birleştiği" bu kıtaya hayranlığı, sevgisi ve saygısı olduğunu söyledi.

Lazo, Küba vatandaşlığının oluşumunda temel olan köle tüccarları tarafından topraklarından koparılan 1,2 milyondan fazla Afrikalının yerine de dikkat çekti. Ayrıca Lazo, Afrikalıların torunlarının Küba'nın bağımsızlık çabalarına katılımının ve ülkenin 20. yüzyılın ikinci yarısında bu bölgede sömürgecilik ve ırkçılığa karşı savaşma fırsatına sahip olmasının ülke için ne anlama geldiğinin altını çizdi.

Yetkili, "Afrikalı kardeşlerimizin dayanışmasına her zaman güvenebileceğimizden eminiz” dedi.

Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü tarafından düzenlenen Kıta Toplantısı, Kasım 2021'de Mozambik'te yapılacaktı, ancak Covid-19 nedeniyle çevrimiçi olarak yapılacak.