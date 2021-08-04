Afrika, Karayip ve Pasifik Devletleri Örgütü'nden Küba'ya dönük ablukaya karşı tasarı

Geçen ay çevrimiçi toplantı yapan Afrika, Karayip ve Pasifik Devletleri Örgütü (OASACP) Bakanlar Konseyi, ABD'nin Küba'ya dönük ekonomik, ticari ve mali ablukasının kaldırılması yönünde çağrı yapan bir tasarı sundu.

Küba'nın Belçika ve Lüksemburg Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB) Misyonu Başkanı Norma Goicochea Estenoz, tasarının sunulduğu toplantıda, Küba halkına dönük yıkıcı politikaları kınadı.

Estenoz, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin Covid-19 pandemisi döneminde ablukayı yoğunlaştırdığına dikkat çekti. Estenoz, uluslararası çağrılara karşın ablukayı sürdüren ABD'nin, Küba'yı istikrarsızlaştırmayı amaçladığına işaret etti.

Konseyde hazırlanan tasarı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nde 23 Haziran tarihinde onaylanan tasarıya desteği vurguluyor. Tasarıda, OASACP örgütü, ABD'nin Küba'ya dönük saldırgan Helms-Burton Yasası'nın 3. Maddesi'ni yürürlüğe sokmasının Küba halkına büyük zarar verdiğini kaydediyor.

Tasarıda, Küba'nın, ablukanın getirdiği zorluklara karşın uluslararası dayanışmayı ve diğer ülkelerle pandemiyle mücadelede ortaklığı sürdürdüğü vurgulandı.

Küba halkı ve hükümetine tam destek ve dayanışmanın sunulduğu tasarıda, ABD'nin Küba'ya dönük tek taraflı, yasa dışı ablukasına kesinlikle karşı çıkıldığı belirtildi. Tasarıda, ABD yönetiminin adaya dönük saldırgan politikasının Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilirlik Programı kapsamında derhal sonlandırılması çağrısı yapıldı.

Tasarıda, uluslararası topluma da ablukanın kaldırılması için Küba halkıyla dayanışma çağrısı yapıldı.

Japon film şirketinden Küba'yla dayanışma

Öte yandan, Küba'nın Japonya Büyükelçiliği, Japon Kinoshita film yapım şirketinin, ada ülkesnin sağlık sistemine yüksek miktarda bağış yaptığını açıkladı.

Şirket, 2017 yılında devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın çalışma arkadaşının anlatıldığı Ernesto filminin yapımcılığını üstlenmişti.

Yetkilier, söz konusu dayanışmanın Küba'nın pandemiyle mücadelesi sürecinde hastane kapasitelerinin artmasına yardımcı olacağını aktardı.