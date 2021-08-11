KRT TV ve ANKA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı trafik kazası geçirdi

KRT TV ve ANKA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fırat Atabaş ve eşi Pelin Atabaş trafik kazası geçirdi.

Haber Merkezi

KRT TV ve ANKA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fırat Atabaş ve eşi Pelin Atabaş, Ankara’da trafik kazası geçirdi.

ANKA'nın aktardığına göre, kaza; Beytepe Mahallesi’nde trafik ışıklarında bekleyen Ali Fırat ve Pelin Atabaş’ın aracına, bir kamyonun çarpası ile meydana geldi. Kamyonun, 6-7 araca da aynı şekilde çarptığı görüldü. Kazada, farklı araçlardaki 11 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ali Fırat ve Pelin Atabaş’ın doktorları sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

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