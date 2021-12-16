Kriz ülke dışına taştı: TIR'cılar mahsur kaldı, nakliyeciler sıkıntı yaşıyor

Döviz kurundaki aşırı hareketlilik ve hızlı yükseliş, Avrupa’ya mal getirip götüren TIR’cılar ve nakliyecileri olumsuz yönde etkiledi.

İngiltere, Türk bankalarının verdiği ve "şirket kartı" olarak geçen kredi kartlarını kabul etmezken Türk TIR'ları mazot, otoban parası veya tamir ücretlerini ödeyemediği için yolda kaldı.

Sözcü’den Ali Gülen’in yaptığı habere göre, Avrupa yollarında “otoban ücreti, trafik cezaları, parça/ tamir işleri, akaryakıt ve diğer masraflar” için Türk TIR şoförlerine nakliye firmalarının verdiği “Şirket Kartları” denilen kredi kartları, İngiltere tarafından kabul edilmiyor.

Şirketlerin talebi üzerine Türk bankaları tarafından verilen bu kredi kartlarıyla ilgili sıkıntının nedeninin "dövizdeki oynaklık" olduğu ifade ediliyor. İngiltere, kur farkı hesaplarının yapılamadığını belirtiyor.

Türk nakliyecilerin dövize bağlı ikinci büyük sıkıntıyı Türkiye'ye gönderilen hammadde ya da hazır üründe yaşadığı söylenirken, konuya ilişkin bir açıklama yapan Avrupa Türk Nakliyeciler ve Lojistikçiler Birliği Genel Başkanı Halis Ateş, "Herkes para bulup hızlı şekilde göndererek sorunu çözmeye çalışıyor. Şoförler ve nakliyeciler perişan” ifadelerini kullandı.