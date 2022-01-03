Kripto para dolandırıcılığında adı geçen hakem konuştu: ‘Asıl mağdur benim’

Ankara'da, kripto para borsası 'Smart Trade Coin' tarafından dolandırıldığını iddia eden yaklaşık 50 kişilik grup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kripto para mağdurlarından Eren Dinç, ailesiyle sisteme katıldığını söyleyerek, "FIFA kokartlı bir hakem şirketin sunumunu yapıyordu. Ben onu izleyince sisteme girmeye karar verdim. 20 bin dolar zararımız var" ifadelerine yer verdi.

Eski FIFA kokartlı Süper Lig hakemi Bülent Demirlek kendisine yapılan suçlamalar hakkında halktv.com.tr'den Onur Durmuş’a açıklamalarda bulundu. Kendisinin tanınan bir kişi olduğu için hedef tahtasına alındığını belirten Demirlek, "Ben de arkadaşlarımın önerisiyle bu yatırımı yaptım. Kimseye referans olmadım" dedi.

'Spor camiasından kimseye referans olmadım'

Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Demirlek şöyle konuştu:

"Smart Trade Coin diye bir kripto para kuruluşu vardı. Ben de buraya yatırım yaptım. Kripto dünyası bize yeni dünyanın bir parçası olarak lanse edildi. Yatırım boyutuyla ilgili bana 'Buraya yatırım yaparsan Bitcoin ve Ethereum cinsi olarak adet artar' denildi. Şirketin Almanya menşeli olduğu ve şirketin yazılım merkezinin Hindistan'da olduğundan söz edildi. Benim mesleğim öğretmenlik ve beden eğitimi öğretmeniyim. Ömer Faruk diye bir öğretmen arkadaşımız bana bu şirket ile ilgili referans oldu. Bu arkadaşım Urla’da kahve içerken bana bu yatırım önerisinde bulundu. Ben kriptoya karşı önyargılıydım ve düşünmediğimi söyledim. Yanında Engin diye bir arkadaş daha vardı. İkisi birden beni ikna ettiler. O günkü konuşmalardan 2-3 hafta bekledikten sonra ben de katılmaya karar verdim. Hakem ve spor camiasından buraya yatırım yapan kimse yoktu ve kimseye referans olmadım" ifadelerine yer verdi.

'Belki aptalca bir umuttur ama zararımızın karşılanacağını düşünüyorum'

Smart Coin yetkililerinin mağduriyetlerini gidereceklerini söylediklerini belirten Demirlek "Proje 2 yıldan beri var olduğu için bende bir güven telakki etti. Benle birlikte ablam, babam ve annem coine para yatırdık . Daha sonra yüzde 90’larda zarar açıkladılar. Bu zararın sitelerindeki uygulamalarının içerisinde kaldıraçlı sistemden kaynaklandığını ve bu tip kaldıraçlı sistemlerde zararın olabileceğinden bahsettiler. Sonraki açıklamalarında ise "Biz bu zararı Mart 2020’de karşılayacağız dediler. Para kazanmak artık çok zor ve böylesine bir durumla karşılaştığımız için mağduruz. Belki aptalca bir umuttur ama bizim mağduriyetlerimizin giderileceğini düşünüyorum" dedi.

'Mağdur olanların başında ben geliyorum'

"Ben 2-3 ayda sonuçları gördüm. İnsan anne ve babasının para kaybetmesini ister mi? Ben kimseye tavsiyede bulunmadım. Burada ünlü olmaktan, yıllarca FIFA kokartlı olarak Süper Lig’de maç yönetmemden dolayı benim ismimi kullanıyorlar. Benimle hiç alakası olmayan insanlar benim adımı ön plana çıkartıyorlar. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Burada asıl mağduriyet yaşayan kişilerin başında aslında ben geliyorum. Herkesin canı yandığı için doğal olarak ortalıktaki akvaryumun suyunu bulandırmaya çalışıyorlar. Gerçekten kendi adıma ve insanlar adına çok üzgünüm. Kripto dünyası hepimize bir ders oldu. Umarım söylendiği gibi kurum bizim zararımızı karşılar."

'Zararımı açıklamak istemiyorum'

"Firma, Telegram gruplarındaki online toplantılarda ve kurumla çalışan kişilere gönderdikleri maillerde "Şu an sistem içerisindeki güvenlik ve finans havuzunu oluşturduk. Mart ayında ödemeleri gerçekleştireceğiz ve sizi mağdur etmeyeceğiz” açıklaması yaptılar. Ben zararımı açıklamak istemiyorum. Ama biz çok para kaybettik. Bırakın malvarlığımızı yükseltmeyi elimizdekilerden de olduk. İnsanlar yatırımı yaşam seviyesini artırmak için yapar. Ben de böyle yaptım. Benim Smart Trade Coin'deki maceram topu topu 8 ay sürdü. İlk 2 ay sadece sistemin nasıl çalıştığını çözmekle geçti. Kendi aileme bile bahsetmemiştim durumu ilk başlarda. Zarar açıklandığı zamanlarda ilk baştan herkes çok panik yaptı ama daha sonra şirket açıklama yapınca insanlar ümitlendi. Zararımızı karşılayacaklarını Kasım 2021’de bize ilettiler".

'Trabzon'daki kripto para dolandırıcılığı haberleriyle alakası yok'

"Bundan 1 ay önce haberlerde Trabzon menşeili kripto para dolandırıcılığı haberleri görmüştüm. Burada bir TFF yetkilisinin ismi de geçiyor. Onların yaptığı daha çok borsayla alakalı. O olayın bizim konuyla bir alakası yok. İnsanlar şikayette bulunurken benim tanınıyor olmamdan dolayı ismimi vererek olaya dikkat çekmek istiyorlar. Hayatımdaki en kötü 6 ayımı yaşıyorum. Kaybettiğim paralar ve sonra da yakınımdaki insanların önünde başımın eğik olması beni çok yıprattı. Elimizdeki avucumuzdakileri verdiğimiz için şu anda avukata bile gidecek gücümüz kalmadı. Şu anda bu şirketin bizim mağduriyetimizi gidermesini bekliyoruz. Eğer Trabzon’da yaşanan olay gibi olsaydı şirketi kapatıp giderlerdi ama şu anda bizim maillerimize cevap veriyorlar. Benim hala bizi mağdur etmeyeceklerine dair umudum var."