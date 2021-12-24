Hakemlere ilişkin yeni iddialar: Akrabalık, iddaa bayi, usulsüzlük...

Türkiye'de futbolun en çok tartışılan konusu hakemler olmaya devam ederken hakemlerin başındaki yöneticiler hakkında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Özellikle federasyonda görevli hakemlerin birbirleri arasındaki akrabalık ilişkileri de öne çıkanlar arasında yer buluyor.

Akrabalık ilişkileri, iddaa bayisi ve faal hakemlik

OdaTV’de yer alan habere göre, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı (TFFHGD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın ablası Ayşe Basık’ın üzerine iddaa bayi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, iddaa bayi sahibi Ayşe Basık'ın çocukları Hakan Basık ve Hamit Basık’ın da aktif olarak hakemlik yaptıklarının ortaya çıkması tartışmaları alevlendirmiş durumda.

Aynı zamanda eski AKP milletvekili olan Abdurrahman Arıcı’nın hakem yeğeni Hakan Basık’ın 2014 yılında yönettiği AKP’li ve CHP’li belediye takımları arasındaki maçtan sonra da hakkında şikayette bulunulduğu da not edilenler arasında.

Bunun yanı sıra, Hakem Gözlemcileri Derneği Başkanı ve TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Arıcı’nın ablasının iddaa bayi sahibi, yeğenlerinin ise faal hakemlik yapıyorken, kızı Buse Arıcı’nın da TFF Dış İlişkiler Kurulunda 13 üyeden biri olduğu kaydediliyor.

Seçim usulsüzlükleri

Ek olarak, geçen Eylül ayında Arıcı’nın TFFHGD Başkanı seçildiği seçimlerde de usulsüzlük iddiası gündeme getirilmişti.

Genel Başkan seçiminin yapıldığı toplantıda oy kullanan 536 delegeden 285 oyu alan Abdurrahman Arıcı derneğin yeniden Genel Başkanı olmuş, seçimden bir hafta önce adaylığını açıklayan rakibi Hamza Mısır ise 202 oy almıştı.

Tüm bunlara ilişkin, MHK talimatının 72’inci maddesinde, “Aktif olarak futbol branşında faaliyeti bulunan spor kulübü ve bağlı kuruluşlarda fahri ve profesyonel yönetici, teknik direktör, futbolcu, sağlık ekibi çalışanı ve TFF temsilcisi olmamak” sözlerine yer verilmesine rağmen, TFF Temsilcisi olan bir kişinin Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı seçilmesi tartışma yaratmıştı.

Daha önce neler olmuştu?

Süper Amatör Lig’de 2014’te oynanan Yenimahalle Belediyespor- Gölbaşı Belediyespor karşılaşması, 88. dakikada kalan çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

Karşılaşma 1-1 berabere devam ederken bitime 2 dakika kala hakem Hakan Basık’ın verdiği penaltı kararı sonrası olaylar çıkmış, Yenimahalleli teknik heyet ve futbolcular Basık’a itiraz ederken, tribündeki taraftarlar arasında arbede yaşanmıştı. Hakem Basık ise maçı tatil etmişti.

Öte yandan, CHP’li Yenimahalle Belediyespor ile AKP’li Gölbaşı Belediyespor da zirve mücadelesi veriyordu.

Yenimahalle Belediyespor, Basık’ın böyle bir maça atanmasını eleştirirken, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na Basık’ı şikayet etmişti.

Şikayet dilekçesinde bir nokta dikkat çekti.

Söz konusu başvuruda, Basık’ın saha içinde iki takım futbolcularına farklı tutum sergilediği, Yenimahalleli oyunculara karşı argo kelimeler sarf ettiği ve maçı siyasi bir kimlik altında yönettiği iddialarına da yer verilmişti.

Hakem Hakan Basık’ın Twitter adresinden 2013 Temmuz ayında birden fazla defa Hatay’da bulunan bir iddaa bayiinde bulunduğuna dair paylaşımları da şikayet dilekçesine eklenmiş, fakat bu şikayet sonuçsuz kalmıştı.

Öte yandan, hakem Hakan Basık’ın kardeşi Hamit Basık’ın ise 23-26 Aralık günleri arasında düzenlenecek hakemlerin yükselmesini değerlendiren seminere davet edildiği öğrenildi.

Hamit Basık seçilirse Süper Lig’in bir altı olan 1. Lig’te maç yönetmeye başlayacak.